NVIDIA отказалась от Control Panel для Windows

Компания NVIDIA официально объявила о завершении поддержки классического приложения Control Panel для Windows. Ещё более двух лет назад компания сообщила, что работает над заменой старой панели управления новым приложением NVIDIA App, и теперь процесс перехода завершён. В NVIDIA заявили, что с выходом последнего обновления NVIDIA App все активно поддерживаемые функции NVIDIA Control Panel для пользователей GeForce были перенесены и модернизированы в новом клиенте. После 20 лет существования классическая панель управления окончательно уходит в историю. При этом для владельцев профессиональных видеокарт NVIDIA RTX PRO приложение Control Panel всё равно будет поддерживаться — до тех пор, пока профессиональные функции не перенесут в NVIDIA App.

Несмотря на официальный отказ от старого приложения, NVIDIA Control Panel останется установленной на компьютерах пользователей, если не выполнять «чистую» установку драйверов. Кроме того, приложение всё ещё будет доступно в Microsoft Store, однако получать новые функции и обновления оно уже не будет. Большую часть важных возможностей NVIDIA перенесла в NVIDIA App ещё в прошлом году. Теперь это универсальное приложение, которое позволяет загружать и устанавливать драйверы, управлять игровыми настройками и переключать различные режимы DLSS. Соответственно, в старом софте просто нет никакой необходимости, особенно если учесть, что компания не обновляла эту панель многие годы.