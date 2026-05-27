NVIDIA отказалась от Control Panel для Windows

Компания NVIDIA официально объявила о завершении поддержки классического приложения Control Panel для Windows. Ещё более двух лет назад компания сообщила, что работает над заменой старой панели управления новым приложением NVIDIA App, и теперь процесс перехода завершён. В NVIDIA заявили, что с выходом последнего обновления NVIDIA App все активно поддерживаемые функции NVIDIA Control Panel для пользователей GeForce были перенесены и модернизированы в новом клиенте. После 20 лет существования классическая панель управления окончательно уходит в историю. При этом для владельцев профессиональных видеокарт NVIDIA RTX PRO приложение Control Panel всё равно будет поддерживаться — до тех пор, пока профессиональные функции не перенесут в NVIDIA App.

Несмотря на официальный отказ от старого приложения, NVIDIA Control Panel останется установленной на компьютерах пользователей, если не выполнять «чистую» установку драйверов. Кроме того, приложение всё ещё будет доступно в Microsoft Store, однако получать новые функции и обновления оно уже не будет. Большую часть важных возможностей NVIDIA перенесла в NVIDIA App ещё в прошлом году. Теперь это универсальное приложение, которое позволяет загружать и устанавливать драйверы, управлять игровыми настройками и переключать различные режимы DLSS. Соответственно, в старом софте просто нет никакой необходимости, особенно если учесть, что компания не обновляла эту панель многие годы.
Представлены видеокарты Palit GeForce RTX 5080 Infinity 3…
PALIT Microsystems Ltd. представили видеокарты RTX 5080 серии Infinity 3. Разработанная в соответствии с …
Tecno с Tonino Lamborghini представила геймерский ПК …
Сегодня китайский технологический бренд Tecno объявил о сотрудничестве с итальянским брендом Tonino Lambo…
Intel не планирует выпускать новые видеокарты…
Дорожная карта игровых видеокарт Intel серии Arc остаётся неопределённой — по данным инсайдеров, компания…
В сети появились рендеры Intel Arc Pro B70…
По последним данным, до анонса нового графического ускорителя от компании Intel на архитектуре Battlemage…
AMD Radeon RX 9070 GRE начнут продавать за пределами Китая…
Компания AMD, по данным издания VideoCardz, может готовить выпуск видеокарты Radeon RX 9070 GRE, изначаль…
MaxSun представила видеокарту Arc Pro B60 Dual…
Компания MaxSun представила сразу две новые версии видеокарт в линейке Arc Pro B60 Dual GPU — каждая осна…
Интерфейс PCIe 8.0 требует новый тип разъёма для видеокарт…
Некоммерческая организация PCI-SIG опубликовала небольшое обновление по будущему стандарту PCIe 8.0 — чер…
Видеокарты AMD сильно подешевели…
Видеокарты AMD Radeon RX 9070 и AMD Radeon RX 9070 XT на архитектуре RDNA 4 наконец начали продаваться по…
GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G обзор, тесты и сравнение с Radeon RX 9060 XTGeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G обзор, тесты и сравнение с Radeon RX 9060 XT
RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G обзор и тесты видеокартыRTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G обзор и тесты видеокарты
Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G обзор, тесты и сравнение с GeForce RTX 5060 TiRadeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G обзор, тесты и сравнение с GeForce RTX 5060 Ti
GIGABYTE GeForce RTX 5050 GAMING OC обзор и тесты доступной видеокартыGIGABYTE GeForce RTX 5050 GAMING OC обзор и тесты доступной видеокарты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor