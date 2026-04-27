Intel не планирует выпускать новые видеокарты

Дорожная карта игровых видеокарт Intel серии Arc остаётся неопределённой — по данным инсайдеров, компания пересматривает планы по выпуску новых дискретных моделей для настольных ПК в ближайшие кварталы. Сейчас Intel предлагает игровую линейку второго поколения Battlemage на архитектуре Xe2 — основной моделью считается Arc B580 среднего класса. Тем, кто ждал решения на базе Celestial с архитектурой Xe3 или Crescent Island на Xe3P, придётся подождать — новых игровых моделей в ближайшее время не ожидается. Сообщается, что даже перспективная архитектура Druid поколения Xe4 пока не рассматривается с точки зрения выпуска игровых видеокарт. Хотя Intel ранее подтверждала продолжение развития графического направления, десктопные геймеры, похоже, больше не являются главным приоритетом.

Новые графические технологии компания сейчас продвигает прежде всего через интегрированную графику. Например, в процессорах Panther Lake используется интегрированное решение Arc B390 на базе Xe3. А вот выпускать дискретные решения производитель не спешит, потому что продажи десктопных видеокарт у «синих» очень слабые — они не занимают даже 1% рынка. Соответственно, нет никакого смысла тратить свои ресурсы на это направление, ведь получить прибыль всё равно не выйдет. Другое дело — встроенная графика, которая даёт возможность продавать игровые ноутбуки компаниям-партнёрам. Это прибыльное направление и в Intel решили работать именно над ним.