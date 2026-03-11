NVIDIA готовит к релизу новую версию GeForce RTX 5050

NVIDIA, по информации инсайдеров, готовит обновлённую версию видеокарты GeForce RTX 5050, которая получит 9 ГБ памяти GDDR7. Стоит напомнить, что сейчас RTX 5050 оснащается 8 ГБ памяти GDDR6 со скоростью 20 Гбит/сек и 128-битной шиной, что обеспечивает пропускную способность около 320 Гб/сек. В новой версии компания планирует использовать три модуля GDDR7 по 3 ГБ каждый. В итоге общий объём памяти составит 9 ГБ, но при этом будет применяться более узкая 96-битная шина. Несмотря на уменьшение ширины интерфейса, более быстрая память GDDR7 со скоростью 28 Гбит/сек позволит увеличить общую пропускную способность до примерно 336 Гб/сек. Это даёт около 5% прироста пропускной способности и примерно 12,5% увеличения объёма видеопамяти.

По данным инсайдера, в основе новой версии будет графический процессор NVIDIA GB206, тогда как текущая RTX 5050 с памятью GDDR6 использует чип NVIDIA GB207. При этом количество вычислительных блоков останется прежним — речь идёт про 2560 ядер CUDA. Это может означать, что компания использует менее удачные кристаллы GB206, которые не подходят для старших моделей вроде GeForce RTX 5060, и перераспределяет их в более доступный сегмент. Переход на GDDR7 также может быть связан с ситуацией на рынке памяти. Производители вроде Samsung, Micron и SK Hynix сейчас активнее выпускают новые 3-гигабайтные модули GDDR7, тогда как поставки GDDR6 становятся более ограниченными. При этом цена новинки пока что под вопросом.