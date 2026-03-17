NVIDIA будет поставлять графические ускорители для китайских авто

На сегодняшней конференции GTC компания NVIDIA официально анонсировала, что BYD и Geely, а также Isuzu и Nissan, будут использовать платформу Drive Hyperion, которая объединяет чипы, компьютеры, датчики и программное обеспечение, необходимые для разработки автомобилей четвёртого уровня автономности. В настоящее время BYD использует чипы NVIDIA в своих автомобилях с традиционным управлением, а теперь, согласно расширенному соглашению, компания будет использовать платформу Hyperion для создания автомобилей следующего поколения с беспилотным управлением. Geely, в свою очередь, будет использовать чипы NVIDIA Thor в своих новых автомобилях Zeekr.

Также Geely поставляет автомобили Zeekr для Waymo, которая использует их в своей службе роботакси в США. Waymo, по словам Али Кани, вице-президента и генерального менеджера автомобильной команды NVIDIA, также использует продукцию NVIDIA как в автомобилях, так и в облаке. Специалисты уверены, что сделка NVIDIA с BYD и Geely может значительно ускорить развитие автономных автомобилей этими компаниями, увеличив шансы Китая на опережение США в этой сфере. Это довольно интересно, особенно если учесть, что на самом деле NVIDIA испытывает огромные проблемы с поставками своей продукции на китайский рынок. Вероятно, в случае с автомобилями ситуация немного иная, так что заметных ограничений по этому вопросу быть не должно. Да и рынок автомобилей на самом деле от этого только выиграет в перспективе.