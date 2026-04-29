DLSS 4.5 победила в слепом тесте AMD FSR 4.1

Ещё в феврале издание ComputerBase провело масштабное слепое сравнение игровых кадров, созданных с помощью современных технологий масштабирования изображения AMD FSR 4.0 и NVIDIA Deep Learning Super Sampling 4.5. Теперь тестирование обновили, обработали голоса сообщества и подвели новые итоги. Выяснилось, что обновлённая технология AMD FSR 4.1 заметно улучшилась по сравнению с FSR 4.0, однако по качеству картинки всё ещё уступает NVIDIA DLSS 4.5. В свежем тесте ComputerBase использовало игры Anno 117: Pax Romana, ARC Raiders, Assassin’s Creed Shadows, Call of Duty: Black Ops 7, Kingdom Come: Deliverance 2, Resident Evil Requiem и The Last of Us Part I. Во всех этих проектах проводилось сравнение режимов FSR 4.0, FSR 4.1 и DLSS 4.5.

По итогам редакционного анализа лучшей технологией была признана DLSS 4.5, и результаты голосования сообщества в слепом тесте подтвердили этот вывод. Как и в прошлый раз, команда ComputerBase показывала пользователям видеоролики с тремя вариантами изображения без указания, какая технология использовалась. Это позволило получить максимально объективные оценки. Итог оказался показательным — в 6 из 7 игр победителем стала NVIDIA DLSS 4.5. Единственным исключением стала Resident Evil Requiem, где первое место заняла AMD FSR 4.1, а DLSS 4.5 оказалась на второй позиции. Возможно, в обозримом будущем решению от компании AMD удастся догнать основного конкурента, но пока что это выглядит слишком уж маловероятным.
