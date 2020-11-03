ASUS выпустит карты на базе AMDRadeon RX 6800 в версиях ROG Strix и TUF Gaming

Компания ASUS анонсировала выпуск новой линейки видеокарт ROG Strix и TUF Gaming на базе AMD Radeon 6000. Новая серия AMD Radeon RX 6000 и основная игровая архитектура графического процессора RDNA 2 знаменуют собой новую эру графических возможностей Radeon.

Чтобы получить максимальную отдачу от передовых и производительных графических карт, инженеры ASUS усердно работали над картами ROG Strix и TUF Gaming, которые обеспечивают высокую производительность, низкие температуры и тихую работу, на которые рассчитывают многие энтузиасты. Radeon RX 6800 XT - один из самых мощных графических процессоров, когда-либо созданных AMD. Энтузиасты во всем мире уже знакомы с преимуществами универсальных систем жидкостного охлаждения для ЦП, и многие из них даже устанавливали аналогичные системы на свои видеокарты, чтобы достичь пределов производительности графического процессора.

Комментарии и отзывы ASUS ROG Strix RX 6800
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