ASUS выпустит видеокарту с вентиляторами Noctua

В течение нескольких месяцев ходили слухи, что ASUS работает над настоящей мечтой настоящих геймеров, у которых есть много денег в кармане — графическим процессором RTX 3070 со встроенными вентиляторами Noctua в системе охлаждения. На этой неделе сотрудник ASUS во Вьетнаме преждевременно разместил изображения и информацию о сотрудничестве с производителем систем охлаждения в Facebook, и хотя вскоре информацию удалили, пользователи успели сделать скриншоты. Издание Wccftech первым обнаружило этот список и сумел загрузить изображения графического процессора до того, как ASUS удалила их, что дало нам возможность хорошо рассмотреть массивную видеокарту с новой системой охлаждения.

Если вы не знакомы с Noctua, компания уже многие годы производит одни из самых эффективных и тихих вентиляторов, которые вы можете купить для сборки ПК. Производитель также известен своей фирменной коричнево-бежевой цветовой схемой, которая, как вы можете видеть на слитых скриншотах, полностью представлена в новой видеокарте. Тот же сотрудник, который разместил изображения графического процессора, также сказал, что новинка будет стоить около 26 миллионов тенге (примерно 1100 долларов). Это достаточно дорого, так как на самом деле розничная рекомендованная цена данных видеокарт составляет примерно 799 долларов, а тут мы видим, что производитель из-за коллаборации с известным производителем поднял цену на 300 долларов. С другой стороны, даже за 1100 долларов её вы всё равно не купите.
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