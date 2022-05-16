AUO демонстрирует новейшие дисплеи для с частотой 480 Гц

Во время SID Display Week 2022 компания AUO продемонстрировала новинки своих дисплеев, предлагая сверхвысокую частоту обновления 480 Гц для настольных компьютеров и ноутбуков. Уникальность дисплеев от AUO заключается в том, что они используют технологию Twisted Nematic или TN.

Компания показала 24-дюймовый монитор с частотой 480 Гц и дисплей с 16 диагональю, созданную для ноутбуков. Два новых дисплея обеспечивают разрешение 1920 x 1080 пикселей FHD и среднее время отклика 1 мс.

Панели AUO TN для настольных ПК и ноутбуков ориентированы на геймеров, которым важна высокая частота обновления в качестве приоритета, а качество изображения — во вторую очередь. В видео также показана адаптивная мини-светодиодная панель (AmLED), с большим количеством четких цветов и высокой частотой обновления, которая идеально подходит для создания контента, графики и игр.

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