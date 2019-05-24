Абсолютное погружение: лучшие портативные колонки для смартфона

Когда звука на смартфоне оказывается недостаточно, на помощь приходит портативная акустика. Важно купить девайс, который отличается качественным звучанием, стильным дизайном, надежным корпусом и мощным аккумулятором. Какая техника соответствует заявленным критериям?

JBL Flip 4



Поражает не только чистотой и глубиной звука, но и минималистичным дизайном. Портативная колонка поддерживает технологию Bluetooth. Для воспроизведения треков предусмотрено подключение двух гаджетов одновременно. Аккумулятор емкостью 3000 мАч обеспечивает высокую автономность: до 12 часов. Для восполнения заряда необходимо 3,5 часа. JBL Flip 4 выдерживает временное погружение в воду на глубину до 1 м (стандарт защиты — IPX7). Какими бы ни были ваши планы, атмосферная вечеринка у бассейна или импровизационный пикник в парке, девайс не подведет. Благодаря технологии Connect+ Flip 4 может стать элементом мощной акустической системы, включающей более 100 колонок JBL.



Sony SRS-XB41

Портативная акустика Sony обеспечивает полноценное трехмерное звуковое пространство благодаря технологии Extra Bass и режиму Live Sound. Вспышки, мигающие в ритме музыки, создают атмосферу драйва. Девайс позволяет почувствовать атмосферу живого музыкального выступления или погрузиться в происходящее на мониторе, если запланирован просмотр нового сезона сериала. Управлять подсветкой и мгновенно добавлять DJ-эффекты можно в программе Fiestable. Энергии аккумулятора достаточно для 24 часов автономной работы SRS-XB41. В режиме Extra Bass можно слушать музыку до 14 часов нон-стоп.

Стандарт пыле- и влагозащиты соответствует IP67, а значит, портативную акустику можно брать с собой на пляж, в лес или в пустыню.



Marshall Kilburn

Отменная детализация, аккуратная подача высоких частот, глубокие басы — девайс демонстрирует идеально сбалансированный звук, заполняющий пространство. У вас есть возможность создать дома атмосферу кинотеатра или музыкального фестиваля. Портативная акустика Marshall Kilburn выполнена в ретро-стиле. Предусмотрена и окантовка золотого оттенка, и виниловые покрытия. Время автономной работы на высоте — до 20 часов.



Samsung Level Box Slim

Гармоничное сочетание яркого дизайна с качественным звуком. Портативная колонка оснащена двумя динамиками суммарной мощностью 8 Вт, чтобы вы могли оценить всю мощность и чистоту каждой ноты. Девайс защищен от воды по стандарту IPX7. Аккумулятор емкостью 2600 мАч обеспечивает до 30 часов автономной работы.



Xiaomi Mi Bluetooth Speaker

Источник положительных эмоций. Два динамика суммарной мощностью 6 Вт обеспечивают великолепное звучание. Xiaomi Mi Bluetooth Speaker выдерживает 8-часовой музыкальный марафон без подзарядки благодаря аккумулятору емкостью 1200 мАч.