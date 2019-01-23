Acer Chromebook Spin 512 удивит вас характеристиками

2019-01-23, Автор - Влад Волошин; Продукт - Acer Chromebook Spin 512; [37]
В сети появилась информация о ноутбуке-трансформере Acer Chromebook Spin 512, который компания создавала специально для образовательного сектора. Данный ноутбук защищен по военному сертификату и способен пережить массу проблем на своем пути — ему не страшны ни падения, ни жидкости, ни низкие температуры. Однако, не стоит смотреть на цифру в названии, так как она абсолютно ничего не значит. Почему-то многие пользователи решили, что это объем встроенной памяти, но на самом деле там максимум 64 гигабайта будет установлено. Видимо, цифра в названии как-то связана с диагональю дисплея, которая составляет 12 дюймов, но во всем остальном это отличное решение для учебы в школе или университете. Игры на нем точно запустить не получится.


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