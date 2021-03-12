Acer Nitro 5 отправился покорять индийский рынок

Тайваньский технологический гигант Acer выпустил новый игровой ноутбук серии Nitro. Acer Nitro 5 — это урезанная версия продукта с тем же названием, который был запущен в Германии с процессором Ryzen 7 5800H и NVIDIA RTX 3080. Новый ноутбук Nitro 5 оснащен 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FHD, частотой обновления 144 Гц и временем отклика 3 мс. Ноутбук оснащен полноразмерной клавиатурой с 4-зонной RGB-подсветкой с расстоянием хода 1,6 мм. Он также поставляется с картой Killer Ethernet E2600 Wi-Fi 6 с поддержкой технологии 2 × 2 MU-MIMO. Также Acer Nitro 5 оснащен процессором Intel Core i5 10-го поколения с тактовой частотой до 4,5 ГГц. Что касается графики, он оснащен видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3060 с 6 ГБ видеопамяти GDDR6, а ещё есть два слота для твердотельных накопителей M.2 PCIe.