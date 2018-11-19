Acer Nitro VG270UP для продвинутых геймеров

Далеко не каждому пользователю нужен 4К монитор, так как для комфортной игры на нем нужно иметь довольно производительную систему. Однако, FullHD тоже не пользуется большим спросом — разрешение довольно низкое, особенно если вы собираете новый компьютер. Именно для тех, кто не может решиться, был представлен монитор Acer Nitro VG270UP. Он выглядит очень стильно и привлекательно, плюс у него разрешение составляет 2560 на 1440 точек, то есть 2К. Для такого разрешения не нужен очень мощный компьютер, а картинка получается более четкой и привлекательной. Диагональ дисплея при этом составляет 27 дюймов, то есть можно будет с удовольствием и фильмы посмотреть, и в игры поиграть. Стоимость пока что составляет 400 евро, но это для стран Европы. У нас стоит ожидать ценника около 450 долларов.