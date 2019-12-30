Acer Predator CG7 стоит 99 тысяч рублей

Официально представлен новый монитор Acer Predator CG7 для геймеров, который не только выглядит очень дерзко и круто, но и обладает целым перечнем преимуществ в техническом плане. Начнем с того, что у данного монитора высокая частота обновления в 144 Гц. Этого достаточно, чтобы в шутерах вы получали максимально плавную картинку и наслаждались происходящим без тормозов и задержек. Также время отклика у монитора составляет 1 мс, а диагональ достигает внушительных 43 дюймов. Отличное решение для геймеров, которые хотят проводить много времени перед монитором. Стоимость новинки составляет 99 тысяч рублей, что при 4К-разрешении и вышеописанных преимуществах вполне нормальная цена. Получить нечто более крутое за эти деньги не выйдет.