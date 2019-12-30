Acer Predator CG7 стоит 99 тысяч рублей

2019-12-30, Автор - Влад Волошин; Продукт - Acer Predator CG7; [116]
Официально представлен новый монитор Acer Predator CG7 для геймеров, который не только выглядит очень дерзко и круто, но и обладает целым перечнем преимуществ в техническом плане. Начнем с того, что у данного монитора высокая частота обновления в 144 Гц. Этого достаточно, чтобы в шутерах вы получали максимально плавную картинку и наслаждались происходящим без тормозов и задержек. Также время отклика у монитора составляет 1 мс, а диагональ достигает внушительных 43 дюймов. Отличное решение для геймеров, которые хотят проводить много времени перед монитором. Стоимость новинки составляет 99 тысяч рублей, что при 4К-разрешении и вышеописанных преимуществах вполне нормальная цена. Получить нечто более крутое за эти деньги не выйдет.


Комментарии и отзывы Acer Predator CG7
Мобильные процессоры Intel Tiger Lake за...
Мобильные процессоры Intel Tiger Lake заНедавно компания Intel заявила о том, что львиная доля выпущенных в 2020 году процессоров будут выполнены...
Huawei тестирует 5G в Индии...
Huawei тестирует 5G в ИндииМногие пользователи не знают, но компания Huawei не только смартфоны продает, но и занимается продажей те...
На CES 2020 Samsung покажут новые телеви...
На CES 2020 Samsung покажут новые телевиСовсем скоро корейская компания Samsung покажет на выставке CES 2020 свои новые продукты, среди которых б...
Xiaomi redmi 8A яркость экрана - Почему ...
Xiaomi redmi 8A яркость экрана - Почему ...
Samsung первой создала полностью безрамо...
Samsung первой создала полностью безрамоКорейские инсайдеры сообщили о том, что компания Samsung представит полностью безрамочный телевизор уже в...
Смартфон Xiaomi Black Shark 3 5G готов к...
Смартфон Xiaomi Black Shark 3 5G готов кМинистерство промышленности и информационных технологий Китая (CMIIT) одобрило выход геймерского смартфон...
Компания Xiaomi продала 10 миллионов тел...
Компания Xiaomi продала 10 миллионов телКомпания Xiaomi похвасталась успешными продажами своих телевизоров в 2019 календарном году. Производитель...
Игровой 4K-монитор Acer Predator CG7 выш...
Игровой 4K-монитор Acer Predator CG7 вышКомпания Acer дала старт российским продажам геймерского монитора Predator CG7 (CG437KP), который оценен ...


Обзор DEFENDER G80. Напольная 2.0 акустика с караокеОбзор DEFENDER G80. Напольная 2.0 акустика с караоке
Обзор vivo V17. Смартфон с четырьмя камерамиОбзор vivo V17. Смартфон с четырьмя камерами
Обзор VICTORINOX FORESTER. Нож на все случаи жизниОбзор VICTORINOX FORESTER. Нож на все случаи жизни
Обзор TOSHIBA N300 14 Tb (HDWG21EUZSVA). Жесткий диск для NAS и RAIDОбзор TOSHIBA N300 14 Tb (HDWG21EUZSVA). Жесткий диск для NAS и RAID
Обзор THERMALTAKE UX100 ARGB (CL-P064-AL12SW-A). Низкопрофильный кулер с подсветкойОбзор THERMALTAKE UX100 ARGB (CL-P064-AL12SW-A). Низкопрофильный кулер с подсветкой
Предварительный обзор Thermalright Turbo...
Предварительный обзор Thermalright TurboСегодня мы поговорим о довольно интересной системе, которая позволяет охлаждать процессор и при этом укра...
Обзор Smarter. Тренируем мозг...
Обзор Smarter. Тренируем мозгДавайте поговорим о том, как правильно развивать свой мозг, нагружать его полезной информацией и прочими ...
ИКЕА начала доставлять товары на электро...
ИКЕА начала доставлять товары на электроВ условиях активного развития интернет-торговли, внедрение экологичных способов доставки приобретает особ...
Hitachi Vantara представила нового партн...
Hitachi Vantara представила нового партнВ канун Нового года, подразделение японской корпорации Hitachi Vantara, которое является одним из лидеров...
Предварительный обзор OPPO Reno3 Pro 5G....
Предварительный обзор OPPO Reno3 Pro 5G.В последнее время буквально каждый смартфон, выходящий на рынок, выглядит как и все остальные. Однако ком...
Предварительный обзор OPPO Enco Free. Не...
Предварительный обзор OPPO Enco Free. НеЕще пару лет назад мы уверенно говорили о том, что производители со всего мира не должны переходить на бе...
Предварительный обзор MSI Optix MAG272QR...
Предварительный обзор MSI Optix MAG272QRДавненько у нас не было интересных новостей о мире игровых мониторов, которые еще год назад буквально зап...
Обзор PUBG Mobile. Лучший мобильный батл...
Обзор PUBG Mobile. Лучший мобильный батлЕсли вы большой фанат современных мобильных игр и хотите получить от них море положительных эмоций, то вы...
Обзор VICTORINOX HUNTER. Многофункционал...
Обзор VICTORINOX HUNTER. МногофункционалСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличного помощника на время очередного похода в лес. Вс...
Предварительный обзор Thermaltake S300 T...
Предварительный обзор Thermaltake S300 TДавайте поговорим о довольно необычном решении, которое выглядит строго, но при этом обладает всеми преим...
Обзор Tales Rush. Отличная убивалка врем...
Обзор Tales Rush. Отличная убивалка времСамое время перед праздниками скачать интересную мобильную игру, которая не только развлекает, но и немно...
Предварительный обзор Deepcool Gammaxx G...
Предварительный обзор Deepcool Gammaxx GУдивить пользователя, который решил собрать ПК или улучшить уже готовую систему, достаточно тяжело по мас...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor