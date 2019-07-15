Acer Swift 7 его функции

За безопасность отвечают сканер отпечатков пальцев и технология Windows Hello, позволяющая идентифицировать владельца ноутбука по лицу.Ноутбук оснащён двумя портами USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 3, что позволяет подключать любую периферию, в том числе внешний монитор через высокоскоростной разъем Display Port или HDMI (чтобы сохранить компактность устройства, эти разъёмы и полноразмерный порт USB 3.1 вынесены на поставляемый в комплекте переходник). Ноутбук также поддерживает технологию двухканальной передачи данных 2x2 MU-MIMO и гигабитное Wi-Fi подключение.Корпус ноутбука выполнен из магний-литиевого и магниево-алюминиевого сплавов, за счёт чего достигается малый вес. Внутри у него скрываются процессор Intel Core i7 восьмого поколения, 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель на 512 ГБ. Система охлаждения Swift 7 лишена вентиляторов, так что ноутбук не издаёт шума. Время автономной работы новинки составляет 12 часов. Полноразмерная клавиатура имеет подсветку, что позволяет пользоваться компьютером в темноте.Acer Swift оборудован 14-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD. Толщина верхней и боковых рамок составляет всего 2,54 мм, благодаря чему дисплей занимает 92% полезной площади крышки. Матрица имеет 72% цветового охвата NTSC и поддерживает технологию Acer Color Intelligence, которая автоматически регулирует яркость и насыщенность изображения в зависимости от внешних условий. От повреждений сенсорный экран ноутбука прикрыт закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 6.О стоимости новинки пока неизвестно.