Acer TravelMate X3410 для любителей путешествовать

Официально представлен ноутбук Acer TravelMate X3410, из названия которого можно понять, что его создавали с прицелом на путешествия и компактность. Разработчики данного решения хотели, чтобы пользователю было комфортно путешествовать по миру, при этом не теряя связь с работой или развлечениями. Ноутбук очень тонкий, легкий и компактный, при этом он не относится к премиальному сегменту и стоит вполне адекватных денег. Думаю, что данный продукт заинтересует тех, кто не хочет отдавать большие деньги за MacBook последнего поколения, но хочет при этом получить компактность, легкость и прочие преимущества. Да и характеристики у данной новинки вполне адекватные, работать на нем можно и вполне комфортно даже. Цена от 899 долларов до 1199 долларов.