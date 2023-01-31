Acer готовит к релизу стильную видеокарту AMD Radeon RX 7900

Несколько месяцев назад появилась информация о том, что компания Acer, которая ранее специализировалась на ноутбуках и мониторах, решила попробовать себя на новом рынке — производитель планирует выпускать видеокарты. Стоит отметить, что на самом деле это вполне хорошая идея, потому что печатные платы компания точно осилит, а приделать поверх них систему охлаждения могут даже малоизвестные китайские компании, что уж говорить про Acer. И хотя ранее у нас не было никакой информации относительно данного вопроса, сегодня появились первые рендеры видеокарты AMD Radeon RX 7900, которая изготовлена в дизайне компании Acer. Стоит уточнить, что производитель планирует продавать видеокарту в линейке игровых устройств Predator, так что цена точно будет высокой.

Судя по всему, производитель решил использовать систему гибридного охлаждения — видеокарта будет оборудована турбиной, которая втягивает воздух и прогоняет его через радиатор, выдавливая горячий воздух наружу через специальное окошко, плюс имеется отдельный вентилятор. Вероятно, он нужен для улучшения системы охлаждения — будет дополнительный приток холодного воздуха, чего достаточно, чтобы видеокарта не перегревалась. Впрочем, это всё теория — реальных видеокарт мы пока что не видели, тестов производительности тоже нет, как и хотя бы примерной даты релиза. Было бы очень интересно посмотреть на данную видеокарту, но пока что информации слишком мало, чтобы ею оперировать.
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