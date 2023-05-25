Acer представил ноутбук Swift Edge 16 на процессоре AMD с ИИ

Перед выставкой Computex компания Acer официально представила два новых ноутбука — производительную машину на базе процессоров AMD и игровой ноутбук с компонентами от Intel и NVIDIA. Acer Swift Edge 16 оснащён процессорами серии AMD Ryzen 7040, и, по заявлению Acer, будет поддерживать Wi-Fi 7, что делает его одним из первых ноутбуков в мире с поддержкой данного протокола связи. Конфигурация включает в себя процессор Ryzen 7 7840U с графикой Radeon 780M, 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD PCIe Gen 4. Кроме того, Acer Swift Edge 16 получил 16-дюймовый OLED-дисплей с соотношением сторон 16:10, разрешением 3200x2000 точек, частотой обновления 120 Гц и сертификацией True Black HDR 500.

В характеристиках новинки указано наличие модуля беспроводной сети Intel Wi-Fi 6E, который совместим с Wi-Fi 7, включая диапазоны 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц. Компания утверждает, что это позволит достигнуть скорости до 5,8 Гбит/сек, использовать мультиподключение для быстрых беспроводных соединений и обеспечивать задержку менее 2 мс. Также данные процессоры AMD используют искусственный интеллект Ryzen AI на основе архитектуры XDNA, что, по заявлению Acer, поможет повысить качество видеозвонков. Веб-камера имеет разрешение 1440p и, по словам Acer, поддерживает коррекцию направления взгляда, размытие заднего плана и автоматическое кадрирование. За данный ноутбук производитель запросил 1300 долларов — это достаточно низкая цена с учётом вышеперечисленных преимуществ.
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