Acer представил ноутбук Swift Edge 16 на процессоре AMD с ИИ

В характеристиках новинки указано наличие модуля беспроводной сети Intel Wi-Fi 6E, который совместим с Wi-Fi 7, включая диапазоны 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц. Компания утверждает, что это позволит достигнуть скорости до 5,8 Гбит/сек, использовать мультиподключение для быстрых беспроводных соединений и обеспечивать задержку менее 2 мс. Также данные процессоры AMD используют искусственный интеллект Ryzen AI на основе архитектуры XDNA, что, по заявлению Acer, поможет повысить качество видеозвонков. Веб-камера имеет разрешение 1440p и, по словам Acer, поддерживает коррекцию направления взгляда, размытие заднего плана и автоматическое кадрирование. За данный ноутбук производитель запросил 1300 долларов — это достаточно низкая цена с учётом вышеперечисленных преимуществ.