Acer представила 48-дюймовый игровой монитор Predator CG48

Компания ACER представила игровой монитор Predator CG48. Это 48-дюймовый экран с разрешением 4K и частотой обновления до 138 Гц и временем отклика 0,1 мс. Он оснащен портами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, что позволяет геймерам насладится играми нового поколения на консолях или ПК, а четыре порта USB 3.2 и один порт USB Type-C обеспечивают еще больше возможностей для подключения периферийных устройств.

ACER Predator CG48 поддерживает технологию AMD FreeSync Premium Pro. OLED-дисплей Acer Predator CG48 обеспечивает контрастность 135K:1, он также поддерживает технологию HDR10 и охватывает до 98% цветовой гаммы DCI-P3 для невероятно потрясающего визуального восприятия. Цена игрового монитора составляет более 2000 долларов. ACER Predator CG48 поступит в продажу в третьем квартале 2022 года.
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