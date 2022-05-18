Acer представила ConceptD с новыми видеокартами

Ноутбуки Acer ConceptD, ориентированные на творчество, присоединяются к волне обновлений OLED-экранов. Производитель ноутбуков обновил свои портативные компьютеры ConceptD 5 и ConceptD 5 Pro 16-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3840 на 2400 точек, который обещает очень высокую контрастность при сохранении важнейшей для визуального редактирования точности цветопередачи. Вы можете рассчитывать на 100-процентное покрытие цветовой палитры DCI-P3, цвета Pantone Matching System и калибровку Delta E<2. Acer также обещает поддержку HDR, хотя яркость дисплея в 400 нит ограничивает возможности потенциального покупателя.

Обе системы обещают самые современные характеристики, включая чипы Intel Core 12-го поколения (вплоть до i7-12700H), до 32 ГБ памяти LPDDR5 и до 2 ТБ SSD-накопителя PCIe Gen 4. Thunderbolt 4, HDMI 2.1 и полноразмерный кард-ридер SD также должны помочь творческим людям. Различия между представленными ноутбуками в основном сводятся к графическим процессорам. ConceptD 5 более доступен и представлен с графикой GeForce RTX 3070 Ti, а версия Pro использует RTX A5500, ориентированную на рабочие станции (стоит намного дороже). ConceptD 5 прибывает в Северную Америку в августе по стартовой цене 2500 долларов. Версия Pro будет доступна только в Европе и на Ближнем Востоке в сентябре этого года по цене 2599 евро (около 2740 долларов). Это немалые расходы, но их легко оправдать, если ваши средства к существованию зависят от мощного ноутбука.