Acer представила игровые ноутбуки серии Nitro 5 с процессорами Intel Tiger Lake-H

Acer представила игровые ноутбуки серии Nitro 5 с процессорами Intel Tiger Lake. Новые процессоры Tiger Lake-H35 более производительнее, чем линейка Tiger Lake-U. Обе модели, Nitro 5 (AN515-56-57YH) и Nitro 5 (AN515-56-72KT) оснащены видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1650, также ноутбуки обеспечивают подключение через модуль Intel Wi-Fi 6 AX 201 + Bluetooth 5.

Nitro 5 (AN515-56-57YH) предлагает 15,6 дюймовый дисплей FHD с IPS-панелью ComfyView. Новинка имеет 8 Гб оперативной памяти и 512 Гб SSD-накопитель. Комплектуется ноутбук процессором Intel Core i5-11300H. В нем используется клавиатура AZERTY с подсветкой.

Ноутбук Nitro 5 (AN515-56-72KT) также имеет 15,6 дюймовым дисплеем FHD с IPS-панелью, но с частотой обновления экрана 144 Гц. На борту 16 Гб оперативной памяти, также есть SSD-накопитель на 512 Гб. В остальном ноутбуки имеют схожие характеристики.

Компания не раскрывает цену новых ноутбуков.