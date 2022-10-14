Acer представила игровой ноутбук Chromebook 516 GE

На протяжении многих лет ноутбуки на платформе Chrome OS пользовались спросом преимущественно у школьников или студентов, так как это отличная возможность за адекватные деньги получить качественное решение для обучения. Но, конечно, за пределы образовательного сектора никто не выходил, так как преимущество таких ноутбуков заключалось в доступности, а значит, производительного железа в данном случае тоже ждать не стоит. Однако в компании Acer решили пойти дальше и представили ноутбук Chromebook 516 GE, в котором GE расшифровывается как Game Edition. То есть это полноценный игровой ноутбук, который имеет множество преимуществ перед конкурентами, да и в целом устройство выглядит более чем привлекательно на самом деле.

Правда, есть довольно важное уточнение — ноутбук за 650 долларов, естественно, оборудовать производительным железом просто не могут. Соответственно, компания пошла другим путём — инженеры Acer поставили в ноутбук 2К-дисплей с частотой обновления 120 Гц и реализовали самые передовые модули беспроводной сети. В итоге геймеру предлагают после приобретения ноутбука подключиться к одному из множества различных сервисов стриминга видеоигр, чтобы иметь возможность играть в современные видеоигры удалённо. Для этого не нужна видеокарта, естественно, а мощности процессора и так будет предостаточно. Крайне интересное решение, которое стоит изучить, особенно если у вас есть хороший интернет под рукой, а денег на игровой ноутбук нет.