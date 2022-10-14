Acer представила игровой ноутбук Chromebook 516 GE

Правда, есть довольно важное уточнение — ноутбук за 650 долларов, естественно, оборудовать производительным железом просто не могут. Соответственно, компания пошла другим путём — инженеры Acer поставили в ноутбук 2К-дисплей с частотой обновления 120 Гц и реализовали самые передовые модули беспроводной сети. В итоге геймеру предлагают после приобретения ноутбука подключиться к одному из множества различных сервисов стриминга видеоигр, чтобы иметь возможность играть в современные видеоигры удалённо. Для этого не нужна видеокарта, естественно, а мощности процессора и так будет предостаточно. Крайне интересное решение, которое стоит изучить, особенно если у вас есть хороший интернет под рукой, а денег на игровой ноутбук нет.