Acer представила изогнутый монитор Nitro XZ272U P с частотой 165 Гц

Компания Acer представила 27-дюймовый изогнутый монитор Nitro XZ272U P, который оценен в 300 долларов. Новинка характеризуется 8-битной матрицей SVA от Samsung с разрешением 2560:1440 точек, радиусом кривизны 1500 мм, матовой антибликовой поверхностью, контрастностью 3000:1, яркостью до 400 кд/м², временем отклика 4 мс, углами обзора 178°по горизонтали и вертикали, частотой обновления 165 Гц, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium в диапазоне 48–165 Гц, соответствием стандарту VESA DisplayHDR 400, регулируемой подставкой, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, а также 3-ваттными стереодинамиками. Также производитель выпустил более доступную версию Acer Nitro XZ272 P с Full HD-дисплеем, которая оценена в 250 долларов.