Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro XV272UX. Новинка имеет строгий и лаконичный дизайн. Особенностью Nitro XV272UX является наличие KVM-переключателя, который позволяет управлять несколькими устройствами, используя один набор клавиатуры и мыши.

Монитор оснащен 27-дюймовым IPS-дисплеем (Agile Splendor IPS). Разрешение составляет 2560 х 1440 пикселей. Acer Nitro XV272UX имеет широкие углы обзора и высокую яркость (400 нит). Цветовой охват соответствует стандарту Adobe RGB на 99%, а отклонение Delta E не превышает 2. Частота обновления без разгона – 270 Гц.

Монитор поддерживает технологию AMD FreeSync Premium, она обеспечивает потрясающую плавность картинки и устраняет разрывы в динамичных сценах. Кроме того, есть дополнительные функции: ComfyView, Low Dimming, Acer BlueLightShield и Flickerless. Утилита Acer Display Widget позволяет переключать режимы изображения, изменять свойства картинки для определенной задачи, переключаться между источниками сигнала и многое другое.

Подставка монитора обеспечивает регулировку наклон, поворота дисплея по горизонтали, также можно регулировать высоту и режим портрета. Доступные разъемы: два разъема HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4, USB 3.1 Type-C, четыре USB 3.0 и выход на наушники.

Acer Nitro XV272UX уже появился в продаже на российском рынке. Рекомендованная розничная цена - 66 990 рублей.