Acer представила на российском рынке новые проекторы для бизнеса X1

Компания Acer выводит на российский рынок новую линейку проекторов для бизнеса и малого/домашнего офиса.

В новых проекторах Acer основной упор делается на надёжность и долговечность. Все устройства выполнены в классическом форм-факторе, отличаются сравнительно небольшим весом (от 2,6 кг у X1529HP и X1629HP до 2,9 кг у X1527H) и компактными габаритами. Их с одинаковым комфортом можно установить в домашнем офисе, на торговой площадке или в большом выставочном центре.

Для подключения к источникам изображения применяются стандартные разъёмы D-sub, HDMI, RCA или беспроводная проекция с технологией Wireless Mirror, донгл для которой приобретается отдельно или входит в комплект поставки (X1228i). Также все модели поддерживают удалённое управление по сети при помощи порта RS232 и портов USB (отсутствуют в моделях X1228i и X1527H). Для более комфортного управления «на местах» новинки поставляются с пультом ДУ, а в случае ограниченного пространства вместо внешних колонок могут использовать собственные встроенные динамики мощностью 3 Вт или 10 Вт (X1629HP). При этом уровень шума самих устройств не превышает 36 дБ в стандартном и 24 дБ в эко-режиме, то есть практически незаметен даже в небольших помещениях. Также большая часть новинок способна работать в режиме 24/7. Благодаря закрытой конструкции лампы и наличию эко-режимов срок службы ламп в новой линейке достигает внушительных показателей от 12 000 до 20 000 часов.

Все новые проекторы Acer поддерживают высокое разрешение проекции — от SVGA в X1128H до WUXVGA в X1629HP — и способны воспроизводить контент в разрешении до WUXGA (1920 x 1200 пикселей) и с соотношением сторон 4:3 или 16:9. Также новинки отличаются крайне высокой максимальной яркостью до 4500 ANSI-люмен. Это значительно выше, чем аналогичные модели других производителей в этом сегменте. Благодаря высокой яркости и контрастности в 20 000:1 изображение остаётся чётко различимым даже в хорошо освещённых помещениях или на открытом воздухе. Все устройства поддерживают 1,1-кратный оптический и 2-кратный цифровой зум для большей гибкости установки и способны проецировать изображение на расстояние почти до 12 метров. За сохранение правильного соотношения сторон проекции отвечает функция автоматической или ручной коррекции трапециевидных искажений.

Новинки поддерживают полный набор технологий Acer, призванных оптимизировать качество проекции в любых условиях. Технология DynamicBlack значительно улучшает контрастность изображения в зависимости от воспроизводимого контента, ColorBoost 3D, ColorSafe II и LumiSense позволяют сохранить максимально естественную и насыщенную цветопередачу даже после многих сотен часов использования, а Wall-Color Compensation помогает компенсировать изменения цвета, если изображение проецируется не на белую, а на окрашенную поверхность. Также все проекторы поддерживают технологию BluelightShield от Acer для защиты зрения зрителей от вредного излучения из синей части спектра света.

Проекторы Acer X1128H, X1226AH, X1228H и X1527H уже доступны в России. Acer X1228i ожидается на российском рынке в сентябре, а модели X1529HP и X1629HP — в ноябре 2021 года.

Рекомендованная розничная стоимость проекторов:

  • X1128H: 34 990 рублей
  • X1226AH: 31 990 рублей
  • X1228H: 39 990 рублей
  • X1228i: 41 990 рублей
  • X1527H: 51 990 рублей
  • X1529HP: 54 990 рублей
  • X1629HP: 59 990 рублей
Комментарии и отзывы Acer X1128H, X1226AH, X1228H, X1228i, X1527H, X1529HP и X1629HP
Eizo выпускает монитор для офиса FlexScan EV2485...
Eizo выпускает монитор для офиса FlexScan EV2485Компания Eizo объявила о выпуске нового офисного монитора FlexScan EV2485. Новинка обладает безрамочным д...
Анонсирован игровой 32-дюймовый монитор ASUS TUF Gaming VG32...
Анонсирован игровой 32-дюймовый монитор ASUS TUF Gaming VG32Игровое подразделение ASUS TUF Gaming расширяет ассортимент мониторов представив новинку VG32AQL1A. Это и...
В России представлен игровой монитор Predator X34S (X34Sbmii...
В России представлен игровой монитор Predator X34S (X34SbmiiКомпания Acer представила в России новый игровой монитор Predator X34S (X34Sbmiiiphzx). ...
Телевизоры Xiaomi Mi TV ES 2022 выпустили в Китае...
Телевизоры Xiaomi Mi TV ES 2022 выпустили в КитаеКомпания Xiaomi дала старт китайским продажам «молодежных» телевизоров серии Xiaomi Mi TV ES 2022, в кото...
Представлен 31,5-дюймовый монитор Acer XV322QUP...
Представлен 31,5-дюймовый монитор Acer XV322QUPКомпания Acer представила в России новый игровой монитор ACER XV322QUP, который принадлежит серии Nitro X...
Телевизоры Xiaomi Mi TV 6 Extreme Edition оценены от $930...
Телевизоры Xiaomi Mi TV 6 Extreme Edition оценены от $930Как и ожидалось, сегодня компания Xiaomi пополнила ассортимент флагманских телевизоров серией Mi TV 6 Ext...
Стартовали продажи мониторов Huawei MateView и MateView GT в...
Стартовали продажи мониторов Huawei MateView и MateView GT вКомпания Huawei объявляет о начале продаж мониторов HUAWEI MateView и HUAWEI MateView GT в России. Монито...
Монитор ASUS ROG Strix XG43UQ Xbox Edition оценен в $1400 ...
Монитор ASUS ROG Strix XG43UQ Xbox Edition оценен в $1400 Компания ASUS пополнила ассортимент игровых мониторов моделью ROG Strix XG43UQ Xbox Edition, которая орие...
Обзор Acer Predator X34GS. Игровой Nano-IPS монитор 180 ГцОбзор Acer Predator X34GS. Игровой Nano-IPS монитор 180 Гц
Обзор ViewSonic VX3258-2KC-mhd. Минималистичный игровой монитор на 31.5Обзор ViewSonic VX3258-2KC-mhd. Минималистичный игровой монитор на 31.5"
Обзор AOC C32G2ZE/BK. Игровой Full HD монитор с 240 ГцОбзор AOC C32G2ZE/BK. Игровой Full HD монитор с 240 Гц
Лучший монитор для работы. Xiaomi Redmi Display 1A 23.8Лучший монитор для работы. Xiaomi Redmi Display 1A 23.8"
Обзор Philips 242B9T. Монитор с мультитачОбзор Philips 242B9T. Монитор с мультитач
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor