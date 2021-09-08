Acer представила на российском рынке новые проекторы для бизнеса X1

Компания Acer выводит на российский рынок новую линейку проекторов для бизнеса и малого/домашнего офиса.

В новых проекторах Acer основной упор делается на надёжность и долговечность. Все устройства выполнены в классическом форм-факторе, отличаются сравнительно небольшим весом (от 2,6 кг у X1529HP и X1629HP до 2,9 кг у X1527H) и компактными габаритами. Их с одинаковым комфортом можно установить в домашнем офисе, на торговой площадке или в большом выставочном центре.

Для подключения к источникам изображения применяются стандартные разъёмы D-sub, HDMI, RCA или беспроводная проекция с технологией Wireless Mirror, донгл для которой приобретается отдельно или входит в комплект поставки (X1228i). Также все модели поддерживают удалённое управление по сети при помощи порта RS232 и портов USB (отсутствуют в моделях X1228i и X1527H). Для более комфортного управления «на местах» новинки поставляются с пультом ДУ, а в случае ограниченного пространства вместо внешних колонок могут использовать собственные встроенные динамики мощностью 3 Вт или 10 Вт (X1629HP). При этом уровень шума самих устройств не превышает 36 дБ в стандартном и 24 дБ в эко-режиме, то есть практически незаметен даже в небольших помещениях. Также большая часть новинок способна работать в режиме 24/7. Благодаря закрытой конструкции лампы и наличию эко-режимов срок службы ламп в новой линейке достигает внушительных показателей от 12 000 до 20 000 часов.

Все новые проекторы Acer поддерживают высокое разрешение проекции — от SVGA в X1128H до WUXVGA в X1629HP — и способны воспроизводить контент в разрешении до WUXGA (1920 x 1200 пикселей) и с соотношением сторон 4:3 или 16:9. Также новинки отличаются крайне высокой максимальной яркостью до 4500 ANSI-люмен. Это значительно выше, чем аналогичные модели других производителей в этом сегменте. Благодаря высокой яркости и контрастности в 20 000:1 изображение остаётся чётко различимым даже в хорошо освещённых помещениях или на открытом воздухе. Все устройства поддерживают 1,1-кратный оптический и 2-кратный цифровой зум для большей гибкости установки и способны проецировать изображение на расстояние почти до 12 метров. За сохранение правильного соотношения сторон проекции отвечает функция автоматической или ручной коррекции трапециевидных искажений.

Новинки поддерживают полный набор технологий Acer, призванных оптимизировать качество проекции в любых условиях. Технология DynamicBlack значительно улучшает контрастность изображения в зависимости от воспроизводимого контента, ColorBoost 3D, ColorSafe II и LumiSense позволяют сохранить максимально естественную и насыщенную цветопередачу даже после многих сотен часов использования, а Wall-Color Compensation помогает компенсировать изменения цвета, если изображение проецируется не на белую, а на окрашенную поверхность. Также все проекторы поддерживают технологию BluelightShield от Acer для защиты зрения зрителей от вредного излучения из синей части спектра света.

Проекторы Acer X1128H, X1226AH, X1228H и X1527H уже доступны в России. Acer X1228i ожидается на российском рынке в сентябре, а модели X1529HP и X1629HP — в ноябре 2021 года.

Рекомендованная розничная стоимость проекторов: