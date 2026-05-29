Acer представила недорогой ноутбук Swift Air 14

Согласно характеристикам, Swift Air 14 будет весить примерно столько же, сколько MacBook Neo, однако окажется немного толще. Экран Swift Air имеет разрешение 1920х1200 пикселей при яркости 350 нит — это ниже, чем у Neo, однако Acer предлагает более высокую частоту обновления 120 Гц и заявляет покрытие 100 процентов цветового пространства sRGB. Если двух USB Type-C портов MacBook Neo пользователю недостаточно, то Acer выглядит интереснее — ноутбук оснащён двумя более быстрыми Thunderbolt 4 и дополнительным USB Type-A 3.2. Главной загадкой остаётся процессор. Intel Wildcat Lake пока засветился только в ранних тестах, где показал неплохой потенциал в сравнении с A18 Pro из MacBook Neo. Вопрос только в том, хватит ли Windows 11 всего 8 ГБ оперативной памяти для полноценной работы.