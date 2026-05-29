Acer представила недорогой ноутбук Swift Air 14

Компания Acer собирается составить более серьёзную конкуренцию MacBook Neo, представив миру новый Swift Air 14 — 14-дюймовым ноутбук со стартовой ценой всего 699 долларов. Модель получит недорогие процессоры Intel Core Series 3 семейства Wildcat Lake — Core 5 или Core 7, оба варианта оснащены шестью ядрами. Примечательно, что ноутбук будет доступен в зелёном, розовом, фиолетовом и серо-голубом цветах (MacBook Neo тоже привлекает внимание яркими цветами), а корпус полностью выполнен из алюминия, а не из пластика, как обычно. И хотя MacBook Neo часто критикуют за ограниченные 8 ГБ ОЗУ, Swift Air также стартует с такого объёма памяти, хотя будет и версия на 16 ГБ ОЗУ.

Согласно характеристикам, Swift Air 14 будет весить примерно столько же, сколько MacBook Neo, однако окажется немного толще. Экран Swift Air имеет разрешение 1920х1200 пикселей при яркости 350 нит — это ниже, чем у Neo, однако Acer предлагает более высокую частоту обновления 120 Гц и заявляет покрытие 100 процентов цветового пространства sRGB. Если двух USB Type-C портов MacBook Neo пользователю недостаточно, то Acer выглядит интереснее — ноутбук оснащён двумя более быстрыми Thunderbolt 4 и дополнительным USB Type-A 3.2. Главной загадкой остаётся процессор. Intel Wildcat Lake пока засветился только в ранних тестах, где показал неплохой потенциал в сравнении с A18 Pro из MacBook Neo. Вопрос только в том, хватит ли Windows 11 всего 8 ГБ оперативной памяти для полноценной работы.