Acer представила недорогой ноутбук Swift Air 14

Компания Acer собирается составить более серьёзную конкуренцию MacBook Neo, представив миру новый Swift Air 14 — 14-дюймовым ноутбук со стартовой ценой всего 699 долларов. Модель получит недорогие процессоры Intel Core Series 3 семейства Wildcat Lake — Core 5 или Core 7, оба варианта оснащены шестью ядрами. Примечательно, что ноутбук будет доступен в зелёном, розовом, фиолетовом и серо-голубом цветах (MacBook Neo тоже привлекает внимание яркими цветами), а корпус полностью выполнен из алюминия, а не из пластика, как обычно. И хотя MacBook Neo часто критикуют за ограниченные 8 ГБ ОЗУ, Swift Air также стартует с такого объёма памяти, хотя будет и версия на 16 ГБ ОЗУ.

Согласно характеристикам, Swift Air 14 будет весить примерно столько же, сколько MacBook Neo, однако окажется немного толще. Экран Swift Air имеет разрешение 1920х1200 пикселей при яркости 350 нит — это ниже, чем у Neo, однако Acer предлагает более высокую частоту обновления 120 Гц и заявляет покрытие 100 процентов цветового пространства sRGB. Если двух USB Type-C портов MacBook Neo пользователю недостаточно, то Acer выглядит интереснее — ноутбук оснащён двумя более быстрыми Thunderbolt 4 и дополнительным USB Type-A 3.2. Главной загадкой остаётся процессор. Intel Wildcat Lake пока засветился только в ранних тестах, где показал неплохой потенциал в сравнении с A18 Pro из MacBook Neo. Вопрос только в том, хватит ли Windows 11 всего 8 ГБ оперативной памяти для полноценной работы.
Xiaomi Book Pro 14 появился в продаже …
Компания Xiaomi выпустила в продажу ноутбук Book Pro 14, который был представлен несколько дней назад в К…
Представлен ноутбук Lenovo Lecoo Air 16 Core Edition 2026…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Lecoo Air 16 Core Edition 2026, основанной на чип…
ASUS выпустила ноутбуки на базе новых чипов Intel…
Сегодня компания ASUS Republic of Gamers официально анонсировала запуск ноутбуков ROG Strix G16 и Strix G…
Представлен ноутбук Razer Blade 18 (2026) на Core Ultra 9 29…
Компания Razer пополнила ассортимент геймерских ноутбуков топовой моделью Blade 18 2026, которая основана…
Бизнес-ноутбук Lenovo ThinkPad T14s Gen 7 оценили в 1700 евр…
Компания Lenovo объявила о выходе бизнес-ноутбука ThinkPad T14s Gen 7, главной особенностью которого стал…
Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и …
В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование мини-ПК на разных платформах, до текущего момента это бы…
Официально: ноутбук REDMI Book Pro 2026 готов к выходу…
Компания Xiaomi объявила, что уже в этом месяце в Китае будут представлены ноутбуки REDMI Book Pro 2026. …
Microsoft выпустила важнейший патч Windows 11…
Компания Microsoft неожиданно начала внедрять функции, которых давно ждали пользователи — в свежей тестов…
Обзор и тесты GIGABYTE GAMING A18. Доступный 18-дюймовый игровой ноутбукОбзор и тесты GIGABYTE GAMING A18. Доступный 18-дюймовый игровой ноутбук
Обзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбукаОбзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбука
Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600HОбзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H
Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7
Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor