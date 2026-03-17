ASUS выпустила ноутбуки на базе новых чипов Intel

Сегодня компания ASUS Republic of Gamers официально анонсировала запуск ноутбуков ROG Strix G16 и Strix G18 2026 года.. Эти устройства, оснащённые новым процессором Intel Core Ultra 9 290HX Plus и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop, созданы с нуля для специально энтузиастов-геймеров. Обе модели оснащены новейшими дисплеями ROG, системой охлаждения и продвинутой конструкцией шасси, которую можно разбирать даже без специальных инструментов. Это позволяет геймерам без проблем обновлять критические компоненты по необходимости, хотя, конечно, обновить можно далеко не всё — многие детали в данном случае припаяны к материнской плате.

Также стоит отметить, что Strix G16 оснащён дисплеем ROG Nebula с разрешением 2.5K и частотой обновления 300 Гц — это заметное улучшение по сравнению с 240 Гц в предыдущем поколении. Более крупный Strix G18 имеет дисплей ROG Nebula HDR с разрешением 2.5K и частотой 240 Гц, а также технологией Mini LED. Этот экран достигает невероятной яркости в 1600 нит, обеспечивая более глубокий контраст и потрясающую чёткость HDR-контента. При этом оба дисплея оснащены технологией Anti-Reflection, которая обеспечивает стабильную видимость при различных условиях освещения и сохраняет точность цветов при просмотре под углом. К сожалению, производитель ничего не говорит о стоимости данных ноутбуков, но можно смело предположить, что стоят они достаточно дорого. Всё же решения специально для энтузиастов никогда не были доступными.
