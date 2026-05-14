Представлен ноутбук Lenovo Lecoo Air 16 Core Edition 2026

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Lecoo Air 16 Core Edition 2026, основанной на чипах Intel Core Ultra 5 226V или Ultra 5 228V. Новинку также оснастили 16 или 32 ГБ ОЗУ LPDDR5X-8533, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe вместимостью 512 ГБ, 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 350 нит и полным охватом цветовой палитры sRGB, корпусом массой 1 кг и толщиной 1 см, двумя полнофункциональными портами USB Type‑C, двумя интерфейсами USB Type‑A, разъемом HDMI, 3,5-мм гнездом для наушников, клавиатурой с ходом клавиш 1,5 мм, адаптером Wi‑Fi 6 и батареей ёмкостью 60 Втч. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 735 или 885 долларов в зависимости от конфигурации.