Microsoft выпустила важнейший патч Windows 11

Компания Microsoft неожиданно начала внедрять функции, которых давно ждали пользователи — в свежей тестовой сборке Windows 11 для программы Windows Insider компания обновила систему Windows Update и дала больше контроля над установкой обновлений. Главное изменение касается первичной настройки компьютера — во время процесса установки ОС пользователи теперь смогут пропустить установку обновлений и сначала завершить настройку системы. Ранее новые ПК или чистые системы нередко отставали от актуальной версии Windows 11 на несколько месяцев, а система требовала установить все патчи сразу. Это увеличивало время запуска устройства и раздражало пользователей. Теперь можно сначала начать работу, а обновиться позже.

Также Microsoft переработала функцию паузы обновлений. В настройках появился отдельный календарь, позволяющий отложить обновления на срок до 35 дней. После завершения этого периода паузу можно снова продлить ещё на 35 дней, причём количество таких переносов не ограничено. По сути, пользователи получили возможность откладывать обновления столько, сколько потребуется. Это особенно полезно после выхода спорных апдейтов. Например, апрельское обновление Windows 11 у некоторых владельцев ПК вызывало срабатывание BitLocker. Теперь можно просто подождать исправление и установить всё позже одним пакетом. Видимо, представители компании действительно занялись оптимизацией своей операционной системы — это очень приятно.
