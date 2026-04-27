Microsoft выпустила важнейший патч Windows 11

Также Microsoft переработала функцию паузы обновлений. В настройках появился отдельный календарь, позволяющий отложить обновления на срок до 35 дней. После завершения этого периода паузу можно снова продлить ещё на 35 дней, причём количество таких переносов не ограничено. По сути, пользователи получили возможность откладывать обновления столько, сколько потребуется. Это особенно полезно после выхода спорных апдейтов. Например, апрельское обновление Windows 11 у некоторых владельцев ПК вызывало срабатывание BitLocker. Теперь можно просто подождать исправление и установить всё позже одним пакетом. Видимо, представители компании действительно занялись оптимизацией своей операционной системы — это очень приятно.