Бизнес-ноутбук Lenovo ThinkPad T14s Gen 7 оценили в 1700 евро

Компания Lenovo объявила о выходе бизнес-ноутбука ThinkPad T14s Gen 7, главной особенностью которого стал корпус массой от 1,1 кг. Новинка также характеризуется батареей повышенной плотности ёмкостью 58 Втч, оценкой ремонтопригодности от iFixit 9 из 10 баллов, предустановленной операционной системой Windows 11 Pro, чипами Intel Core Ultra Series 3 с поддержкой Intel vPro, процессорами AMD Ryzen AI PRO 400 Series, а также 3-нанометровыми однокристальными системами Qualcomm Snapdragon X2 Elite (тактовая частота до 5 ГГц) и Qualcomm Snapdragon X2 Plus (частота до 4 ГГц). Ноутбук появится в продаже уже в апреле этого года по цене от 1700 евро.