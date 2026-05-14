Представлен ноутбук Razer Blade 18 (2026) на Core Ultra 9 290HX Plus

Компания Razer пополнила ассортимент геймерских ноутбуков топовой моделью Blade 18 2026, которая основана на 24-ядерном процессоре Intel Core Ultra 9 290HX Plus с тактовой частотой до 5,5 ГГц и NPU-модулем Intel AI Boost производительностью до 13 TOPS для задач ИИ. Новинка также характеризуется графикой NVIDIA вплоть до GeForce RTX 5090 Laptop GPU с TGP до 175 Вт и 24 ГБ видеопамяти, 18-дюймовым Dual Mode-экраном с разрешением 3840:2400 точек и кадровой частотой 240 Гц, а также режимом с разрешением 1920:1200 пикселей и частотой обновления 440 Гц, системой охлаждения с испарительной камерой и вентиляторами, интерфейсами Thunderbolt 5, HDMI 2.1, Wi-Fi 7, Ethernet 2.5 Gb, 5-Мп IR-камерой, шестью динамиками с THX Spatial Audio+, корпусом из цельного алюминиевого блока с анодированным покрытием массой 3,2 кг, батареей ёмкостью 99 Втч и 400-Вт комплектным адаптером питания. Цены на конфигурации пока не объявлены.

