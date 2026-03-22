Xiaomi Book Pro 14 появился в продаже

Компания Xiaomi выпустила в продажу ноутбук Book Pro 14, который был представлен несколько дней назад в Китае. Новинка имеет в своем оснащении 8-ядерный процессор Intel Core Ultra 5 325, 12-ядерный Core Ultra 5 338H или 16-ядерный Core Ultra X7 358H, 24 или 32 ГБ ОЗУ, твердотельный накопитель объемом 1 ТБ, дополнительный слот M.2 2280 для накопителей до 4 ТБ, систему охлаждения с двумя вентиляторами и испарительной камерой на 10000 мм², 14,6-дюймовый сенсорный OLED-дисплей с разрешением 3,1K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит, интерфейс Thunderbolt 4 с пропускной способностью до 40 Гбит/с, корпус из цельнолитого магниевого сплава, карбоновую нижнюю крышку и титановую пластину клавиатуры, массу 1,08 кг, аккумулятор ёмкостью 72 Втч и адаптер питания мощностью 100 Вт. Ноутбук оценен в 1235, 1410 и 1525 долларов за конфигурации с Core Ultra 5 325 и 24ГБ/1 ТБ, Core Ultra 5 338H и 32ГБ/1 ТБ, а также Core Ultra X7 358H и 32 ГБ/1 ТБ соответственно.