Acer представила новые ноутбуки серий Swift и Spin с процессорами Intel Tiger Lake

С запуском Intel процессоров Tiger Lake Core 11-го поколения различные бренды начали выпуск новых или обновленных ноутбуков из существующих серий. Одним из них является компания Acer, которая также выпустила новые серии ноутбуков Swift и Spin.

В серии Swift Acer Swift 3x представлен в тонком и легком корпусе, весит всего 1,37 кг. Он оснащен 14-дюймовым дисплеем FHD IPS и использует чипы Intel 11-го поколения вместе с новейшим интегрированным графическим процессором Iris Xe. Аккумулятор ноутбука рассчитан на работу до 17,5 часов с возможностью быстрой зарядки. Он также оснащен портом Thunderbolt 4, а также USB 3.2 Gen 2 и Intel Wi-Fi 6.

Переходя к линейке Spin, компания выпустила как Spin 5, так и Spin 3.

Spin 5 представляет собой трансформируемый ноутбук с сенсорным экраном и дисплеем VertiView 3:2 IPS. Eго также можно использовать с Acer Active Stylus с технологией Wacom AES. В ноутбуке также доступны порты Thunderbolt 4, Wi-Fi Killer 1650 и двойные фронтальные динамики.

Spin 3 - это уменьшенная версия Spin 5 и поставляется с мультисенсорным IPS-дисплеем с разрешением 2560x1600 пикселей. Он также оснащен чипом Intel 11-го поколения с графикой Ireis Xe и поставляется с шарниром на 360 градусов, встроенным стилусом Acer Active Stylus с 4096 уровнями чувствительности к давлению, двумя твердотельными накопителями, портом USB Type-C с Thunderbolt 4 и Killer 1650 Wi- Fi чип тоже.

Acer Spin 5 будет доступен по цене от 999 долларов США, Spin 3 от 849 долларов и Acer Swift 3x от 499 долларов.