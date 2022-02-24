Acer представила новый Swift 5 — мощный ультрапортативный ноутбук премиум-класса

Сегодня компания Acer обновила свою популярную линейку ноутбуков Swift новыми моделями Swift 5 и Swift 3. Чтобы раздвинуть границы возможностей тонких и легких устройств, эти новые ноутбуки оснащены процессорами Intel Core 12-го поколения, великолепными сенсорными дисплеями и работа от аккумулятора в течение всего дня.

Acer Swift 5 оснащен великолепным сенсорным дисплеем WQXGA (2560x1600), а также рядом ориентированных на пользователя функций, которые выделяют его среди других. Пользователи сразу заметят тонкие рамки со всех четырех сторон экрана, что обеспечивает соотношение экрана к корпусу 92,22%. Соотношение сторон 16:10 предлагает больше пространства по вертикали, чем традиционное соотношение сторон 16:9, а это означает, что пользователи могут просмотреть больше документа или таблицы, прежде чем им понадобится прокрутка. Дисплей изготовлен из прочного антимикробного стекла Corning Gorilla Glass, покрытого ионным серебром для защиты поверхности.

Благодаря мощному аппаратному обеспечению Swift 5 оснащен впечатляющим набором тепловых устройств. Клавиатура с подсветкой отличается конструкцией воздухозаборников, которая отводит на 8-10 % больше тепла, чем стандартная клавиатура, а модернизированная система с двумя вентиляторами TwinAir и тепловые трубки D6 еще больше увеличивают поток воздуха и тепловую эффективность. Пользователи могут настроить эту производительность охлаждения в соответствии с текущей задачей, нажимая «Fn + F» для переключения между тремя режимами использования: бесшумный, нормальный и производительный.

Пользователи могут воспользоваться двумя портами Thunderbolt 4, портом HDMI 2.1 и двумя портами USB 3.2 Gen 1 (один из которых можно использовать для питания устройств, даже когда сам ноутбук выключен).
Комментарии и отзывы Acer Swift 5
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