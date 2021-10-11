Acer представила новый ноутбук Swift X

Компания Acer представила новую модель из популярной линейки ноутбуков Swift. Acer Swift X (SFX14-41G) — это 14-дюймовое устройство в невероятно тонком и лёгком металлическом корпусе, предназначенное для создателей контента, казуальных геймеров и любителей компактных и стильных гаджетов. Несмотря на свой тонкий профиль и минимальный вес, новинка отличается длительным сроком автономной работы, поддержкой современных компонентов и широкими возможностями подключения.

Acer Swift X — тонкий и лёгкий ноутбук для создателей контента с поддержкой современных дискретных видеокарт и высокой производительностью

Минимальный вес и габариты — Acer Swift X весит всего 1,4 кг при толщине корпуса в 17,95 мм

Яркий 14-дюймовый экран с разрешением Full HD и качественной цветопередачей

Поддержка процессоров AMD Ryzen™ 5000 и дискретных видеокарт NVIDIA® GeForce® обеспечивает отличную производительность

До 16 Гб ОЗУ и SSD ёмкостью до 1 Тб для быстрого запуска приложений и хранения файлов

Высокая скорость связи с Wi-Fi 6 и передачи данных благодаря портам USB Type-C

Длительный срок автономной работы — до 14 часов от одного заряда батареи

Металлический корпус Acer Swift X выглядит современно и стильно. Чтобы добиться большего комфорта при наборе текста и улучшить охлаждение системы, при открытии экрана нижняя часть ноутбука слегка приподнимается над столом. Также, для большего удобства пользователей дизайнеры Acer смогли снизить вес и общие габариты устройства. При толщине корпуса всего в 17,95 мм ноутбук весит 1,4 кг, что удивительно, учитывая его высокую производительность и поддержку современных компонентов. Несмотря на компактные размеры, мощный аккумулятор позволяет ноутбуку проработать до 14 часов без зарядки.

Соотношение экрана к корпусу у Acer Swift X достигает внушительных 85,73%. Это позволяет увеличить рабочее пространство, не жертвуя общей компактностью устройства. 14-дюймовая панель с разрешением FHD (1920 х 1080) выполнена с применением технологии IPS, которая обеспечивает широкие углы обзора и отличные показатели яркости и цветопередачи. Максимальной яркости в 300 нит хватит для работы в помещении с любым уровнем освещения, а 100-процентный охват цветового пространства sRGB гарантирует естественность и глубину оттенков на экране.

Acer Swift X отлично подходит как для работы, так и для отдыха. Современные процессоры AMD Ryzen™ 5000 и дискретные видеокарты NVIDIA® GeForce® гарантируют отличную производительность в приложениях и играх, а объём ОЗУ до 16 Гб даёт возможность быстро запускать все нужные программы. При этом ноутбук может быть оборудован твердотельным накопителем ёмкостью до 1 Тб, которого более чем достаточно для хранения рабочих проектов и коллекции видео, музыки или игр.

Для подключения к внешним устройствам в Swift X предусмотрена поддержка современного интерфейса USB 3.2, включая наличие порта USB Type-C. Для работы с внешними мониторами ноутбук оборудован портом HDMI, а за беспроводную связь отвечают современный адаптер с поддержкой двухдиапазонного Wi-Fi 6 и Bluetooth® 5.2.

Также новинка оборудована двумя динамиками с поддержкой технологий DTS® Audio, Acer Purified. Voice и Acer TrueHarmony для качественного воспроизведения звука и подавления шумов во время видеозвонков. А поддержка голосового помощника Cortana и наличие встроенного сканера отпечатков пальцев обеспечивает комфорт управления и быстроту аутентификации пользователя с Windows Hello.

Продажи ноутбука Acer Swift X (SFX14-41G) стартуют в середине октября 2021 года по рекомендованной розничной цене от 77 990 рублей.