Компания Acer представила новую модификацию трансформируемого ноутбука Chromebook Spin 13. Новинка получила обозначение CP713-1WN-813G. Аппарат наделен сенсорным 13,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2256 на 1504 точек. В основе устройства лежит чип Core i7-8550U. Объем оперативной памяти составляет 16 Гбайт. Сообщается, что крышку с экраном можно вращать на 360 градусов, трансформируя аппарат в планшет. В качестве операционной системы выступает Chrome OS. Предусмотрены адаптеры Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, стереофонические динамики, порты USB Type-C, USB 3.0 и аккумуляторная батарея емкостью 4670 мАч. Стоимость ноутбука Chromebook Spin 13 в модификации CP713-1WN-813G составит около 1570 долларов.