Acer представила в России две новые модели мониторов из линейки Acer KB2 Series

Компания Acer представила на российском рынке два новых монитора из линейки Acer KB2 Series. Новинки Acer KB272HLH и KB242HYL отличаются между собой диагональю экрана и скоростью отклика.

Дизайн и эргономика

Acer KB272HLH и KB242HYL оформлены в черном цвете и отличаются продуманным и стильным внешним видом. Это позволяет им легко вписаться как в домашний, так и в офисный интерьер. Безрамочный экран делает дизайн более изысканным и позволяет лучше сконцентрироваться на изображении, а, при необходимости, создать систему из нескольких мониторов.

Подставка отличается небольшими габаритами, что экономит место на рабочем столе и поддерживает изменение угла наклона экрана от -5° до 20°, а VESA крепление позволяет расположить монитор не только на столе, но и на стене или специальном кронштейне.

Для подключения к источнику сигнала мониторы оборудованы одним разъёмом HDMI 1.4 и VGA. А модель KB242HYL дополнительно имеет выход на наушники. Настройка Acer KB272HLH осуществляется при помощи фирменного пятипозиционного джойстика и четырех кнопок на задней панели.

Цветопередача и производительность

Обе новинки получили качественные VA-матрицы с широкими углами обзора, высокой яркостью до 250 нит и поддержкой технологии Acer ComfyView, которая предотвращает появление бликов на экране. Это позволяет не бояться попадания на экран прямых солнечных лучей и света от других источников.

Диагональ экрана Acer KB272HLH и KB242HYL составляет 27 и 23,8 дюймов соответственно, а разрешение обеих моделей 1920 х 1080 пикселей (FullHD). Это обеспечивает отличную детализацию картинки и позволяет добиться высокой плотности пикселей. А благодаря соответствию цветового охвата новинок цветовому пространству NTSC на 72%, достигается высокая яркость и насыщенность цветов.

Обе модели имеют частоту обновления экрана до 75 Гц и поддержку технологии FreeSync, что гарантирует плавное изображение без шлейфов и разрывов кадра. Высокая скорость отклика модели Acer KB272HLH (1 мс) позволяет использовать монитор не только для работы и мультимедиа, но и для игр.

Защита зрения

Позаботился производитель и о комфорте и безопасности пользователей. Обе модели поддерживают современные технологии защиты зрения. BluelightShield борется с вредным излучением синей части спектра света. Flicker-Less устраняет мерцание подсветки. А технология Low-dimming снижает яркость подсветки при ухудшении внешнего освещения. Вместе они обеспечивают комфортную и безопасную для глаз работу с монитором.

Цена и доступность

Acer KB242HYL и KB272HLH уже доступны на российском рынке. Цена на мониторы начинается от 12 990 и 13 990 рублей соответственно.
Комментарии и отзывы Acer KB272HLH и KB242HYL
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