Acer представила видеокарту Radeon RX 7800 XT Predator BiFrost

Сегодня компания Acer представила свои новейшие видеокарты серий Predator BiFrost и Nitro на базе графических процессоров AMD Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT. Здесь стоит напомнить, что совсем недавно компания выпустила видеокарту Radeon RX 7900 GRE OC Predator BiFrost и теперь расширяет свою линейку более доступной серией Radeon RX 7800 XT и Radeon RX 7700 XT — это отличные новости для тех, кто хочет получить производительное решение за адекватные деньги. Кроме того, специалисты по данному рынка заявили, что эти видеокарты от Acer интересны в первую очередь тем, что сегмент среднего уровня от AMD по-прежнему пользуется очень высоким спросом на рынке и пользователи видят в этом направлении лучшее соотношение производительности к стоимости.

Модель Predator BiFrost в данном сценарии является самой продвинутой новинкой, имея охлаждение на базе трёх вентиляторов, чёрную цветовую гамму в дизайне и RGB-подсветку логотипа Predator. С другой стороны, модель Nitro является более доступной, что также имеет значение, учитывая, что подсветка и прочие декоративные элементы никак не влияют на производительность в играх. Модель Acer Radeon RX 7800 XT Predator BiFrost продаётся за 560 долларов, в то время как модель Nitro стоит около 520 долларов, так что разница на самом деле заметная и стоит ли переплачивать — решать вам. Кроме того, Radeon RX 7700 XT Nitro можно приобрести за 420 долларов, что тоже очень хорошее предложение на самом деле. Интересные новинки для тех, кто не гоняется за флагманами.
Тесты видеокарты, сравнение с RTX 4070 Ti. Обзор GeForce RTX…
В начале текущего года на выставке CES компания NVIDIA расширила серию видеокарт 4000 представив новые SU…
Palit представила видеокарты GeForce RTX 3050 на 6 ГБ…
Сегодня компания Palit, ведущий производитель видеокарт в мире, официально представил новую линейку видео…
NVIDIA Blackwell B200 потребляет 1200 Вт энергии…
Графические процессоры NVIDIA Blackwell B200 используют совершенно новую архитектуру, но всё равно потреб…
NVIDIA готовит к релизу видеокарту RTX 2000 Ada…
NVIDIA готовит к выпуску новую видеокарту начального уровня для производительных рабочих станций. Главная…
Gainward представила видеокарту GeForce RTX 3050 6 ГБ Pegasu…
Сегодня компания Gainward, довольно известный производитель видеокарт с огромным арсеналом интересных мод…
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti резко подешевела…
Производители видеокарт на текущий момент предлагают крупные скидки на графические процессоры NVIDIA GeFo…
Обзор и тесты видеокарты Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jet…
Видеокарты с суффиксом Super были представлены на выставке CES 2024, это сразу три модели и мы сегодня пр…
Colorful представила линейку видеокарт RTX 40 SUPER…
Сегодня компания Colorful официально сообщила о своей линейке видеокарт нового поколения NVIDIA GeForce R…
Обзор и тесты Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming. Видеокарта для 1080p и 1440p с лучами и DLSS 3Обзор и тесты Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming. Видеокарта для 1080p и 1440p с лучами и DLSS 3
Обзор и тесты видеокарты Radeon RX 7800 XT GAMING OCОбзор и тесты видеокарты Radeon RX 7800 XT GAMING OC
Обзор и тесты видеокарты Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OCОбзор и тесты видеокарты Palit GeForce RTX 4070 Ti Super Jetstream OC
Тесты видеокарты, сравнение с RTX 4070 Ti. Обзор GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OCТесты видеокарты, сравнение с RTX 4070 Ti. Обзор GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor