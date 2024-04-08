Acer представила видеокарту Radeon RX 7800 XT Predator BiFrost

Модель Predator BiFrost в данном сценарии является самой продвинутой новинкой, имея охлаждение на базе трёх вентиляторов, чёрную цветовую гамму в дизайне и RGB-подсветку логотипа Predator. С другой стороны, модель Nitro является более доступной, что также имеет значение, учитывая, что подсветка и прочие декоративные элементы никак не влияют на производительность в играх. Модель Acer Radeon RX 7800 XT Predator BiFrost продаётся за 560 долларов, в то время как модель Nitro стоит около 520 долларов, так что разница на самом деле заметная и стоит ли переплачивать — решать вам. Кроме того, Radeon RX 7700 XT Nitro можно приобрести за 420 долларов, что тоже очень хорошее предложение на самом деле. Интересные новинки для тех, кто не гоняется за флагманами.