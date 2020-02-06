Acer представляет портативный USB-монитор PM1 с 15,6 дюймовой панелью с разрешением 1920 на 1080 пикселей. Максимальная яркость составляет 250 кд/м2. Он очень компактный, вес всего 970 грамм, а толщина 20 мм. Монитор можно подключить к смартфонам и планшетам.

Портативный монитор идеально подойдет для презентаций и учебы. IPS матрица гарантирует четкую картинку. Время отклика 15 мс, лучший вариант для офиса. Соотношение сторон монитора составляет 16: 9. Монитор обеспечивает углы обзора до 178 градусов.

USB-монитор доступен далеко не во всех регионах. Рекомендуемая цена для покупки 129.99 долларов.