Acer расширяет линейку ноутбуков Swift 5 и Swift 3

Новые ноутбуки оснащены процессорами Intel Core 12-го поколения с графикой Intel Iris Xe, сенсорными дисплеями и аккумулятором с высокой автономностью.

Acer Swift 5 сочетает в себе идеальный баланс производительности и мобильности. Тонкий корпус ноутбука изготовлен на станке с ЧПУ. Толщина составляет 14,95 мм. Комплектация включает в себя 16 ГБ ОЗУ LPDDR5 и до 2 ТБ твердотельного накопителя PCIe Gen 4. Среи дополнительных функций есть поддержка Windows Hello, сканер отпечатка пальцев. Дисплей с разрешением 2560x1600 пикселей имеет тонкие рамки. Пользователи могут воспользоваться двумя портами Thunderbolt 4, портом HDMI 2.1 и двумя портами USB 3.2 Gen 1.

Acer Swift 3 (SF314-512) — это 14-дюймовый ноутбук с сенсорным дисплеем QHD или FHD с соотношением сторон 16:9 и веб-камерой FHD с технологией Acer TNR для более качественных видеозвонков. Модель будет доступна в трех цветовых решениях. Он поддерживает технологии Wi-Fi 6E и DTS Audio. Порты ввода включают USB Type-C, USB Type-A и HDMI 2.1. Swift 3 также оснащен системой охлаждения Acer TwinAir с двумя вентиляторами, которая обеспечивает улучшение тепловых характеристик на 65,8% по сравнению с одним вентилятором.

Acer Swift 5 (SF514-56T) поступит в продажу в июне по цене от 1499 долларов, а модель Acer Swift 3 (SF314-512) по цене от 849,99 долларов.