Acer вернулась на рынок смартфонов

Сегодня компания Acer официально вернулась на рынок смартфонов с доступными моделями под названием Super ZX и Super ZX Pro. Их представили ещё в апреле, пообещав старт продаж через 10 дней, однако фактически устройства стали доступны только спустя месяц. Начать стоит с Super ZX — это базовая модель, оснащённая мобильным процессором MediaTek Dimensity 6300, 6,7-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1080p и несколькими конфигурациями памяти, начиная с 4/64 ГБ. По заявлению Acer, Super ZX — первый в своём сегменте смартфон с 64-мегапиксельной камерой, поддержкой AI Image Enhancement, самым ярким дисплеем и самым быстрым процессором в данной ценовой категории. Устройство также оборудовано аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Модель Super ZX Pro предлагает более продвинутые характеристики — 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей, процессор MediaTek Dimensity 7400 и до 12 ГБ оперативной памяти. Основная камера на 64 Ма, аккумулятор и технология быстрой зарядки остались такими же, как у базовой версии. То есть в данном случае пользователи платят скорее за прирост производительности от процессора предфлагманского сегмента, который, судя по тестам, действительно имеет ряд преимуществ. При этом стоит отметить, что базовая версия стоит всего 105 долларов, а Pro-модель обойдётся уже в 210 долларов — ровно в два раза дороже. В данном случае базовая версия даже более привлекательная, так как это ультрадоступное решение.
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