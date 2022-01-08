Acer выпускает новые игровые ноутбуки на базе новейших процессоров и видеокарт

Компания Acer объявила об обновлении своих линеек игровых ноутбуков Predator и Nitro, начав год с выпуска новых моделей Predator Triton 500 SE, Predator Helios 300 и Acer Nitro 5. Все ноутбуки оснащены новейшими процессорами Intel ® Core 12-го поколения и видеокартами серии NVIDIA RTX 30, а Acer Nitro 5 также доступны также в комплектации с процессорами AMD Ryzen серии 6000. В комплект поставки также входит месячная подписка Xbox Game Pass, предоставляющая геймерам доступ к популярным играм и возможность играть с друзьями как на ПК, так и на консоли.

Основные преимущества:
  • Специальный выпуск игрового ноутбука Predator Triton 500 SE оснащен новейшими процессорами 12-го поколения Intel® Core и видеокартой NVIDIA® GeForce RTX 3080 Ti для ноутбуков и отличается элегантным дизайном, который идеально впишется в рабочее пространство.
  • Predator Helios 300 – это мощный игровой ноутбук, оснащенный IPS-дисплеем с разрешением QHD и частотой обновления до 165 Гц[1], а также графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3080 или NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti для ноутбуков.
  • В Acer Nitro 5 есть все необходимое для погружения в игру: процессоры до 12-го поколения Intel® Core или AMD Ryzen 6000 Series и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti.
  • Predator Helios 300 и Acer Nitro 5 отличаются обновленным, более строгим дизайном.

Predator Triton 500 SE (PT516-52s) – это специальный ноутбук для игр и работы. Он оснащен процессором Intel® Core i9 12-го поколения, видеокартой NVIDIA® GeForce RTX 3080 Ti Laptop и 32 ГБ памяти LPDDR5 5200 МГц, что обеспечивает исключительную производительность, необходимую для новейших игр. Полностью металлический корпус, выполненный в лаконичном стиле, идеально вписывается в обстановку рабочего места или лекционного зала. Ноутбук толщиной всего 19,9 мм (0,75 дюйма) в самом тонком месте можно взять с собой куда угодно, а до 2 ТБ высокоскоростной памяти PCIe Gen4 обеспечивает достаточно места для игр и файлов.

Это мощное устройство оснащено самой современной технологией охлаждения. В ноутбуке используется система с тремя вентиляторами, включая два вентилятора AeroBlade 3D 5-го поколения с 89 металлическими лопастями каждый. Технология Vortex Flow от Acer перенаправляет воздушный поток, создаваемый вентиляторами, на критически важные компоненты, а благодаря оптимальному использованию термопены, жидкометаллической термосмазки на процессоре и четырем тепловым трубкам обеспечивается дополнительное охлаждение устройства. Пользователи смогут насладиться повышенной производительностью без перегрева устройства в течение долгого времени автономной работы, обеспечиваемой батареей емкостью 99,98 Втч.

Дисплей с диагональю 16 дюймов в модели Triton 500 SE обеспечивает превосходное качество изображения. Геймеры по достоинству оценят передовую матрицу WQXGA (2560x1600) с частотой обновления 240 Гц, временем отклика 3 мс и поддержкой технологии синхронизации кадров NVIDIA® G-SYNC®. Создатели контента оценят яркость 500 нит, 100 процентный охват цветовой гаммы DCI-P3 и удобное соотношение сторон 16:10, а также кардридер SD 7.0 для загрузки информации.

Этот ноутбук работает под управлением предустановленной ОС Windows 11 и оснащен полным набором портов USB 3.2 Gen2, включая два порта Thunderbolt 4 Type-C с поддержкой функции DisplayPort и подачи электропитания. Порт HDMI 2.1 позволяет подключить внешний дисплей формата 4K с частотой обновления 120 Гц. Все это дополняют контроллер Intel® Killer E3100G 2.5G Ethernet, модули Intel® Killer Wi-Fi 6E 1675i и Control Center 2.0, обеспечивающие невероятно высокую скорость подключения к сети.

Predator Helios 300 (PH315-55) – это мощный игровой ноутбук, оборудованный множеством высококлассных аппаратных средств: процессор Intel® Core i7 12-го поколения, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 или NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti для ноутбуков, 32 ГБ памяти DDR5-4800 МГц и 2 ТБ памяти PCIe Gen4 SSD RAID 0. Этот мощный ноутбук оснащен 15,6-дюймовым IPS-дисплеем формата QHD (2560 x 1440) с частотой обновления 165 Гц.

Система с двумя вентиляторами, включая один вентилятор AeroBlade 3D 5-го поколения, а также термосмазка и технология CoolBoost от Acer обеспечивают охлаждение системы и защиту от перегрева. Одним нажатием встроенной кнопки PredatorSense пользователь может контролировать скорость вращения вентилятора с помощью четырех предустановленных режимов. А одно нажатие встроенной кнопки Turbo мгновенно максимизирует эти настройки для повышения игровой производительности. Клавиатура ноутбука с подсветкой Mini LED и RGB-подсветкой каждой клавиши подчеркивает ее невероятный стиль.

Ноутбук, работающий под управлением ОС Windows 11, оснащен системой Killer DoubleShot Pro (E2600 + 1675i) и технологией Wi-Fi 6E для выхода в Интернет, а также широким набором портов, включая разъем USB 2.1 для подключения к внешним мониторам или консолям, порт Thunderbolt Type-C и два порта USB 3.2 Gen2, один из которых позволяет производить зарядку батареи даже при выключенном устройстве. Также доступна модель с диагональю 17,3 дюйма (PH317-56) с матрицей IPS (QHD 165 Гц или FHD 165 Hz / 144 Hz)).

Acer Nitro 5 – ноутбук со множеством казуальных конфигураций оснащенный процессором Intel® Core i7 12-го поколения (AN515-58) и графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, Acer Nitro 5 – это игровой ноутбук, который предоставляет геймерам все необходимое для погружения в новейшие игры. Благодаря двум слотам для твердотельных накопителей M.2 (PCIe Gen 4) этот ноутбук позволяет хранить большой объем данных, а оперативная память до 32 ГБ DDR4 3200 обеспечивает достаточную производительность для одновременной работы с несколькими приложениями. Nitro 5 оснащен дисплеем с разрешением QHD и частотой 165 Гц, время отклика которого составляет 3 мс[5], что обеспечивает приятную плавность игрового процесса. Сетевые адаптеры Killer Ethernet E2600 и Intel® Killler Wi-Fi 6 AX1650i позволяет настроить сеть на приоритет игрового трафика для сверхбыстрого подключения, когда каждая секунда на счету.

Acer Nitro 5 также может быть оснащен процессором AMD Ryzen серии 6000 (AN515-46)[7] и видеокартрой NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti для ноутбуков, а также до 32 ГБ оперативной памяти последнего поколения DDR5 4800 МГц. Эта модель Nitro 5 поставляется в двух вариантах: с дисплеем формата FHD и частотой 144 Гц или дисплеем формата QHD и частотой 165 Гц. Оба варианта поддерживают технологию AMD FreeSync, обеспечивая плавный игровой процесс без разрывов. Для хранения данных Nitro 5 на базе процессора AMD оснащен двумя слотами для твердотельных накопителей M.2 PCIe 4-го поколения (PCIe® Gen4 x1, PCIe® Gen3 x1).

Новое поколение Nitro 5 поставляется с ОС Windows 11 и в модернизированном корпусе, оснащенным системой охлаждения с двумя вентиляторами, воздухозаборником в верхней и нижней части корпуса и четырьмя выпускными отверстиями. При необходимости увеличения или уменьшения мощности охлаждения пользователи могут управлять скоростью вращения вентиляторов с помощью приложения NitroSense - встроенного программного решения, которое также позволяет повышать тактовую частоту процессора [8] или видеокарты и настраивать 4-зонную RGB-подсветку клавиатуры.

Аудиосистема DTS:X® Ultra позволяет глубже погрузиться в игровой процесс благодаря четкому пространственному воспроизведению звуков. С этой технологией можно точно определить по звуку, с какой стороны приближается соперник. Пользователи, предпочитающие играть с наушниками и другими периферийными устройствами, по достоинству оценят широкий набор портов Nitro 5, включая HDMI 2.1 и поддержку USB 3.2 1-го и 2-го поколений. Модель на базе Intel также оснащена портом Thunderbolt 4 Type-C. Модель на базе AMD оснащена интерфейсом USB® 4. Также доступны 17,3-дюймовых модели (AN517-55, AN517-42) с панелью IPS (QHD / FHD 165 Гц, FHD 144 Гц).
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