Adblocker для Android отправляет рекламу и ее трудно удалить

Загрузка приложений для смартфонов на операционной системе Android даже из магазина Google Play иногда опасна.

По данным исследователей безопасности Malwarebytes, они обнаружили новый вредоносный код, под названием FakeAdsBlock. Если пользователь устанавливает данное приложение с целью защитить свои смартфон, то после предоставления блокировщику рекламы всех этих разрешений агрессивная атака начинается различными способами, после чего значок приложения исчезает, а сама программа ловко маскируется, что затрудняет ее удаление.

Ещё плюс ко всему тому, создатели этого вредоносного кода позаботились о том, чтобы от него также было сложно избавиться. В списке установленных приложении его просто напросто нет.