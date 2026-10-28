OnePlus Ace 7⁠⁠ засветился на живых фото

В сети появились фотографии смартфона OnePlus Ace 7, который будет представлен официально уже завтра, 29 октября. По предварительным данным, аппарат оснастят 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series с максимальной частотой 4,6 ГГц, графическим адаптером Adreno 840 и NPU Hexagon, новым поколением фирменного игрового ядра Wind Chaser Gaming Core, системой охлаждения Dual-Path Glacier Air Cooling System с двумя воздушными каналами, OLED-экраном Oriental Screen с кадровой частотой 185 Гц, материалом X4, чипом Super Display P4 и защитой зрения Bright Eyes Protection, аккумулятором Glacier ёмкостью 9000 мАч, металлической рамкой корпуса, стеклянной тыльной панелью, поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт, а также защитой от пыли и воды по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K.