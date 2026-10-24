OnePlus Ace 7 и Ace 7 Pro показали на рендерах

Компания OnePlus поделилась новыми рендерами смартфонов Ace 7 и Ace 7 Pro, которые будут официально представлены 29 октября. Старшую модель показали в цвете Breaking Wind, который выделяется тыльной панелью с многослойной композитной технологией и радиальной текстурой. Базовая модель демонстрируется в расцветке Quenching с технологией двойного градиентного наслоения. Также производитель сообщает о настраиваемой подсветке для индикации игровых событий и уведомлений, а также скрытом воздухозаборнике для лучшего охлаждения.

По данным инсайдеров, OnePlus Ace 7 Pro оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,78-дюймовыми OLED-экраномс разрешением 1,5K и кадровой частотой 185 Гц, до 16 ГБ ОЗУ и до 1 ТБ встроенной памяти, батареей ёмкостью 9000 мАч и поддержкой 100-Вт быстрой проводной зарядки.

Представлен базовый флагман HUAWEI Mate 90…
Компания HUAWEI объявила о выпуске базового флагманского смартфона Mate 90, который оценен в 895 долларов…
Раскрыт дизайн флагмана Xiaomi 18 Pro…
Компания Xiaomi опубликовала первый тизер смартфона Xiaomi 18 Pro, раскрывающий дизайн тыльной панели. От…
Apple отказалась от выпуска стеклянного iPhone…
На фоне возможного повышения цен на iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max компания Apple, по сообщениям, стол…
Раскрыты цены смартфонов Pixel 11…
Несколько дней назад представитель компании Google подтвердил, что компания планирует повысить цены на вс…
Samsung готовит к релизу смартфон Galaxy S26 FE…
Следующий смартфон Samsung серии Fan Edition, похоже, объединит хорошо знакомое железо прошлогодних флагм…
OPPO K14 Lite с АКБ на 7000 мАч готов к выходу …
Компания OPPO объявила, что 16 сентября в Индии будет представлен смартфон OPPO K14 Lite. Производитель п…
Официально: POCO F9 Pro получит новый процессор …
Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о смартфонах серии POCO F9, которые будут представлены уже 1 с…
Рассекречены цены POCO F9 Pro и POCO F9 Ultra…
Профильный ресурс WinFuture раскрыл подробности о смартфонах POCO F9 Pro и POCO F9 Ultra, которые станут …
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
Обзор Infinix HOT 70: Helio G100 Ultimate, экран 120 Гц и батарея 6000 мАчОбзор Infinix HOT 70: Helio G100 Ultimate, экран 120 Гц и батарея 6000 мАч
Обзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссомОбзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссом
Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работыОбзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor