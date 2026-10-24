OnePlus Ace 7 и Ace 7 Pro показали на рендерах

Компания OnePlus поделилась новыми рендерами смартфонов Ace 7 и Ace 7 Pro, которые будут официально представлены 29 октября. Старшую модель показали в цвете Breaking Wind, который выделяется тыльной панелью с многослойной композитной технологией и радиальной текстурой. Базовая модель демонстрируется в расцветке Quenching с технологией двойного градиентного наслоения. Также производитель сообщает о настраиваемой подсветке для индикации игровых событий и уведомлений, а также скрытом воздухозаборнике для лучшего охлаждения.

По данным инсайдеров, OnePlus Ace 7 Pro оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,78-дюймовыми OLED-экраномс разрешением 1,5K и кадровой частотой 185 Гц, до 16 ГБ ОЗУ и до 1 ТБ встроенной памяти, батареей ёмкостью 9000 мАч и поддержкой 100-Вт быстрой проводной зарядки.