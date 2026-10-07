Vivo S2 FE с АКБ на 10000 мАч оценили в 405 долларов

Компания Vivo объявила цены на представленный вчера смартфон S2 FE, главной особенностью которого стал аккумулятор ёмкостью 10000 мАч. Новинку оценили на дебютном индийском рынке в эквивалент 405 и 445 долларов.

Смартфон также оснащается 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1260:2800 точек, кадровой частотой до 120 Гц и яркостью до 2000 нит в режиме HBM, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7300e с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим адаптером Mali-G610 MC2, 6 или 8 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR4X, 128 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX852) и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 32 Мп, подэкранным оптическим дактилоскопом, стереодинамиками, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, корпусом толщиной 8,59 мм и массой 225 граммов, поддержкой 44-Вт быстрой проводной зарядки и предустановленной операционной системой Android 16 с фирменной прошивкой OriginOS 6.