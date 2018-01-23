Aermoo M2 готовят к релизу

2018-01-23, Автор - Влад Волошин; Продукт - Aermoo M2; [139]
В сети появилась какая-то расплывчатая информация о смартфоне Aermoo M2, который некоторое время анонсировали в сети. У смартфона будет дисплей с соотношением 18:9, но какое разрешение сюда поставят - не совсем понятно. Плюс, производитель говорит о защищенном корпусе, но на деле какие именно сертификаты защиты у него будут - не совсем понятно. Остается лишь ждать релиза и тогда можно будет поговорить о возможностях смартфона, о его тыльной камере, которая, вроде как, должна порадовать всех качественными снимками и прочими возможностями. Ценник тоже еще не называют, но ранее продукты компании были достаточно доступными и есть мнение, что в этот раз тоже ничего не изменится. Будем ждать релиза или хотя бы внятного анонса, все же многие пользователи ждут данный гаджет с большим нетерпением.


Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор BQ Next (BQ-5522). Недорогой смартфон с экраном 18:0 и Face UnlockОбзор BQ Next (BQ-5522). Недорогой смартфон с экраном 18:0 и Face Unlock
Обзор Intel Core i3-8350K. Сравнение с актуальными процессорами AMD и IntelОбзор Intel Core i3-8350K. Сравнение с актуальными процессорами AMD и Intel
Обзор Creative iRoar. Лучшая беспроводная колонка премиум-уровняОбзор Creative iRoar. Лучшая беспроводная колонка премиум-уровня
Обзор Maxsun MS-B250M Gaming. Недорогая материнская платаОбзор Maxsun MS-B250M Gaming. Недорогая материнская плата
Обзор M-Horse Pure 1. Стильный и недорогой смартфонОбзор M-Horse Pure 1. Стильный и недорогой смартфон
Предварительный обзор Deepcool DE580. От...
Предварительный обзор Deepcool DE580. ОтНачнем с того, что далеко не всем пользователям нужны дорогущие блоки питания. Если вы не теряете сознани...
Обзор ORICO 6139U3. Док-станция для жест...
Обзор ORICO 6139U3. Док-станция для жестСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании ORICO, которая не перестае...
Обзор Subnautica. Лучшая "выживалка" в 2...
Обзор Subnautica. Лучшая Не могу сказать, что я большой фанат игр в жанре выживания, так как исторически сложилось, что почти все ...
Предварительный обзор Thermaltake View 7...
Предварительный обзор Thermaltake View 7Компьютерные корпуса перестали быть исключительно креплением всех ваших элементов начинки. Если еще лет п...
Обзор No.Draw. Для любителей раскрасок...
Обзор No.Draw. Для любителей раскрасокВ последнее время пользователи стали очень много времени уделять играм, которые ранее интересовали ту же ...
Предварительный обзор Razer Nommo. Колон...
Предварительный обзор Razer Nommo. КолонУ компании Razer есть много интересных продуктов, все они достаточно круто выглядят, стоят дорого и дают ...
Предварительный обзор Moviphone. Телефон...
Предварительный обзор Moviphone. ТелефонИдея встроить в мобильный телефон проектор уже не первый раз приходит в голову инженерам, но вот популярн...
Обзор спецоперации "Припять" в Warface...
Обзор спецоперации Несмотря на то, что я большой фанат PvP режимов в игре Warface, разработчики так же радуют новыми спецопе...
Предварительный обзор Razer Project Lind...
Предварительный обзор Razer Project LindПрежде, чем вы начнете говорить о том, что данный ноутбук выглядит нереальным и что его никогда не выпуст...
Обзор World of Warships Blitz. Лучшая мо...
Обзор World of Warships Blitz. Лучшая моНаверное, я никого не удивлю, если скажу, что компания Wargaming является ярким примером того, как можно ...
Предварительный обзор Dell Alienware AW3...
Предварительный обзор Dell Alienware AW3Когда впервые видишь монитор Alienware AW3418HW на фотографиях или вживую, то первая мысль в голове лишь ...
Обзор DQ Heroes. Игра на длительное врем...
Обзор DQ Heroes. Игра на длительное времНесмотря на развитость мобильных игр и большие возможности любого современного смартфона, разработчики иг...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor