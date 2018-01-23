Aermoo M2 готовят к релизу

В сети появилась какая-то расплывчатая информация о смартфоне Aermoo M2, который некоторое время анонсировали в сети. У смартфона будет дисплей с соотношением 18:9, но какое разрешение сюда поставят - не совсем понятно. Плюс, производитель говорит о защищенном корпусе, но на деле какие именно сертификаты защиты у него будут - не совсем понятно. Остается лишь ждать релиза и тогда можно будет поговорить о возможностях смартфона, о его тыльной камере, которая, вроде как, должна порадовать всех качественными снимками и прочими возможностями. Ценник тоже еще не называют, но ранее продукты компании были достаточно доступными и есть мнение, что в этот раз тоже ничего не изменится. Будем ждать релиза или хотя бы внятного анонса, все же многие пользователи ждут данный гаджет с большим нетерпением.