AeroCool Rift стал доступен в России за 2600 рублей

AeroCool Rift отличается не только интересной формой и особым «ребристым» дизайном, но и акцентом на тотальную иллюминацию. Одна из его боковых сторон целиком выполнена из прозрачного акрила, поэтому все комплектующие и все системы подсветки видны просто замечательно. Также есть у AeroCool Rift и собственная группа светодиодов на фронтальной панели. Как и у других продуктов AeroCool, собственная RGB-подсветка имеет 13 разных режимов и прекрасно вписывается в дизайнерскую концепцию владельца.

В AeroCool Rift достаточно места, чтобы установить процессорный кулер высотой 155 мм, а также видеокарту длиной до 371 мм. Также в корпус помещается блок питания формата ATX длиной до 180 мм, а все жизненно-важные разъемы корпуса традиционно вынесены наверх. В российской рознице AeroCool Rift будет продаваться по рекомендованной розничной цене в 2600 рублей.