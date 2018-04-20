На рынке компьютерных корпусов достаточно много интересных вариантов, но не все они подходят пользователям по стоимости. Благо, компания AeroCool анонсировала Aero-500G RGB. Вариант, который и выглядит стильно, и вмещает в себя крутое железо, и стоит адекватных денег. Корпус построен в форм-факторе Mid Tower, поддерживает установку материнских плат ATX, micro ATX или mini-ITX. Отличительной чертой данного варианта являются RGB-ленты, которые находятся на внешней стороне корпуса. Подсвечивать начинку компьютера уже не модно, пора освещать игровое помещение. Выглядит новинка очень стильно, при этом сохраняя все основные параметры и требования, необходимые для комфортной работы с компьютером. Думаю, если вы давно хотели себе интересное решение для сборки игрового компьютера, то данная модель вас заинтересует.