Представлен ПК HP Star Desk Mini на Core Ultra 7 356H

Компания HP пополнила ассортимент компактных компьютеров моделью Star Desk Mini, которая получила корпус с габаритами 130:130:48 мм, объемом 0,8 литра и массой 475 граммов. Новинка оснащается 8-ядерным процессором Intel Core Ultra 5 325 с энергопотреблением 55 Вт или 16-ядерным Core Ultra 7 356H с 65 Вт, 16 ГБ оперативной памяти DDR5, двумя слотами PCIe твердотельных накопителей, поддержкой голосового помощника Xiaowei AI с функциями на базе ИИ, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, портом USB-C 10 Гбит/с, двумя разъемами USB-A, портом Ethernet RJ-45, интерфейсом HDMI 2.1 и 3,5-мм аудиоразъёмом. По данным HP, ПК выдает производительность в задачах искусственного интеллекта до 47 TOPS. Цена компьютера на дебютном китайском рынке составила эквивалент 1430 долларов.

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