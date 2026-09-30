Представлен мини-ПК Aaeon UP Xtreme PTL Edge Air на Core X7 358H

Компания Aaeon пополнила ассортимент компактных ПК моделью UP Xtreme PTL Edge Air, которая базируется на процессорах Intel Core X7 358H, Ultra 7 356 и Ultra 5 325 поколения Panther Lake. Новинку также оснастили активной системой охлаждения AirJet от Frore Systems с ультразвуковой диафрагмой, что позволило сделать корпус легче и меньше версии с вентилятором (толщина 35,8 мм и уровень шума менее 21 дБ), уменьшенным на 6% энергопотреблением в сравнении с предшественником, диапазоном рабочих температур от -10 до +45 °C, двумя слотами для накопителей M.2 2280 с интерфейсом PCIe NVMe, слотом для беспроводного сетевого адаптера, двумя разъемами USB-C (до 40 Гбит/с), двумя сетевыми портами RJ-45 на 2,5 Гбит/с, двумя COM-портами и 40-контактным разъёмом GPIO. Цены на конфигурации пока не объявлены.